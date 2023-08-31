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31 августа, 2023
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В X (Twitter) появятся аудио- и видеозвонки

X

Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что в ближайшем будущем на платформе появятся функции голосовых и видеозвонков. Они будут работать на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android, а также на Mac и ПК.

При этом, Маск сообщил, что пользователям для совершения звонка через X не потребуется телефонный номер абонента и назвал соцсеть «эффективной глобальной адресной книгой».

Ранее, о скором появлении функций голосовой и видеосвязи в X, рассказала в интервью CNBC генеральный директор платформы Линда Яккарино (Linda Yaccarino).

Новая функция – это еще один шаг к превращению X из платформы микроблогов в «приложение для всего», включая длинные видео, платежи и подписки для авторов.

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