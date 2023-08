В X (Twitter) появятся аудио- и видеозвонки

Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что в ближайшем будущем на платформе появятся функции голосовых и видеозвонков. Они будут работать на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android, а также на Mac и ПК.

Video & audio calls coming to X:

— Works on iOS, Android, Mac & PC

— No phone number needed

— X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023