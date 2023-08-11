В X (Twitter) скоро появятся видеозвонки

В социальной сети X (Twitter) в ближайшее время появятся видеозвонки. Об этом сообщила генеральный директор платформы Линда Яккарино (Linda Yaccarino).

«Скоро вы сможете совершать звонки в видеочате, не сообщая свой номер телефона кому-либо на платформе», — сказала Яккарино в интервью CNBC.

Нововведение отражает обещание Илона Маска (Elon Musk), владельца соцсети, превратить X в «приложение для всего», включая длинные видео, платежи и подписки для авторов.

Функция пока еще находится в разработке, но ожидается, что в скором времени состоится релиз для всех пользователей X.

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