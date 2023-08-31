Беспроводные колонки JBL Authentics получили поддержку Google Assistant и Alexa

Кроме беспроводных наушников, компания JBL привезла на выставку IFA 2023 серию Bluetooth-колонок Authentics. В нее вошли три модели, выполненные в ретро-дизайне, вдохновленном системой JBL L100 из 1970-х годов. Покрытие корпуса колонок изготовлено из искусственной кожи, в оформлении использовались металлические вставки золотого цвета. На верхней панели расположены элементы управления: кнопки воспроизведения и включения Bluetooth, а также вращающиеся регуляторы частот.

Модель JBL Authentics 200 получила два твитера, низкочастотный динамик и 6-дюймовый пассивный излучатель с пониженным энергопотреблением. Для JBL Authentics 300 заявлено время автономной работы до 8 часов. Authentics 500 оснащена 3,1-канальным звуком с поддержкой Dolby Atmos и 6,5-дюймовым сабвуфером. Общая выходная мощность достигает 270 Вт.

Устройства получили поддержку Wi-Fi, голосовых помощников Google Assistant и Alexa, а также возможность подключения к сети по Ethernet. Настроить эквалайзер можно с помощью мобильного приложения.

Цена JBL Authentics 200 составляет €330, Authentics 300 — €430, Authentics 500 — €630. Продажи в Европе начнутся 15 сентября.

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