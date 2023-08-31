Представлены смартфоны среднего уровня iQOO Z8 и Z8x

Компания iQOO сегодня представила в Китае новое поколение бюджетной Z-линейки –смартфоны iQOO Z8 и Z8x. Обе модели имеют мало отличий от весенних iQOO Z7 и Z7x.

Оба новых смартфона получили одинаковый 6,64-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2388 × 1080 пикселей, соотношением сторон 19,9:9 и частотой обновления 120 Hz. Частота сенсорного слоя – 240 Hz. Значение яркости достигает 500 нит. Есть поддержка HDR10.

iQOO Z8 построен на 4 нм процессоре MediaTek Dimensity 8200. Установлена испарительная камера площадью 3002 мм2, что предполагает игровую направленность смартфона. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. В основную двойную камеру вошли датчики на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/1.2″, f/1.79, OIS) и 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45). Аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и реверсивную на 7,5 Вт. Габариты и вес: 164,58 х 75,8 х 8,79 мм и 200 гр.

Аппаратной основой iQOO Z8x стал 4 нм процессор Snapdragon 6 Gen 1. Объем ОЗУ LPDDR4X – 8 или 12 Gb, ПЗУ UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Есть слот для карт microSD. Основная камера представлена 50 Мп сенсором (Samsung JN1, 1/2.76″, f/1.8, EIS) и 2 Мп (f/2.4) датчиком глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0). Смартфон получил аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт. Габариты составляют 164,63 х 75,8 х 9,1 мм, вес — 199,6 гр.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 6 (2,4/5,1/5,8 GHz), Bluetooth 5.3 (Bluetooth 5.1 — iQOO Z8x), GPS, NFC, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, USB-С, (USB 2.0), стереодинамики (только iQOO Z8), аудиоразъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Используется операционная система Android 13 с оболочкой OriginOS 3.0.

Цена на iQOO Z8 в Китае стартует с отметки $234, на iQOO Z8x — с $179. Продажи начнутся 7 сентября. Доступные цвета корпуса: белый, синий и черный. О международном релизе информации пока нет.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az