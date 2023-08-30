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31 августа, 2023
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TCL представил AR-гарнитуру RayNeo X2 с экранами Micro-LED

TCL RayNeo X2

Помимо смартфонов с технологией защиты зрения NXTPAPER, компания TCL представила очки дополненной реальности RayNeo X2. Новинка выглядит как обычные очки.

TCL RayNeo X2

TCL позиционирует RayNeo X2 в качестве «идеального умного помощника для выполнения различных задач в реальном времени». Например, для навигации, прослушивания музыки через интегрированные динамики или перевода текстов.

AR-очки оснащены полноцветными бинокулярными экранами Micro-LED с пиковой яркостью до 1000 нит. За производительность гарнитуры отвечает процессор Qualcomm Snapdragon XR2. RayNeo X2 получили камеру, которая может записывать видео и делать фотоснимки. Аккумулятор емкостью 590 мАч, по заявлению производителя, обеспечивает до трех часов автономной работы устройства.

Продажи гарнитуры в Китае начнутся в ближайшее время, а к концу года очки появятся в других странах. Цена не называется.

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