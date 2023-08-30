Опубликован трейлер реалистичного хоррора Lost Fragment на Unreal Engine 5

Разработчики из Nihil Inane Studio представили дебютный трейлер Lost Fragment на движке Unreal Engine 5. Lost Fragment – это хоррор от первого лица с элементами шутера в стиле классических японских ужасов.
В ролике главный герой с пистолетом в руках изучает коридоры заброшенной больницы. Судя по всему, в здании протагонист находится не один. Звуки и призрачные двери усиливают атмосферу.
Авторы отметили, что вся художественная часть проекта создана вручную без применения фотограмметрии (без ориентира на реальные фото).
Пользователи сети встретили анонс довольно тепло, отметив высокий уровень графики, хорошую атмосферу и работу с освещением. Некоторая часть пользователей заявила, что Lost Fragment напоминает клон шутера Unrecord, который тоже создают на UE5 с упором на реализм.
Когда и на каких платформах выйдет хоррор — информации нет.
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