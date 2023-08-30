Опубликован трейлер реалистичного хоррора Lost Fragment на Unreal Engine 5

Разработчики из Nihil Inane Studio представили дебютный трейлер Lost Fragment на движке Unreal Engine 5. Lost Fragment – это хоррор от первого лица с элементами шутера в стиле классических японских ужасов.

В ролике главный герой с пистолетом в руках изучает коридоры заброшенной больницы. Судя по всему, в здании протагонист находится не один. Звуки и призрачные двери усиливают атмосферу.

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Авторы отметили, что вся художественная часть проекта создана вручную без применения фотограмметрии (без ориентира на реальные фото).

Пользователи сети встретили анонс довольно тепло, отметив высокий уровень графики, хорошую атмосферу и работу с освещением. Некоторая часть пользователей заявила, что Lost Fragment напоминает клон шутера Unrecord, который тоже создают на UE5 с упором на реализм.

Когда и на каких платформах выйдет хоррор — информации нет.

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