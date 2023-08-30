TCL представил первые в мире смартфоны с технологией NXTPAPER

Компания TCL несколько лет назад представила технологию NXTPAPER. Экраны с этой технологией призваны уменьшить количество бликов, снизить негативное воздействие на зрение и обеспечить глазам комфорт, при этом сохраняя яркие цвета. Данная технология использовалась лишь в планшетах компании, но теперь она стала доступна и для фирменных смартфонов. Первыми аппаратами с технологией защиты зрения стали модели TCL 40 NXTPAPER и 40 NXTPAPER 5G.

TCL 40 NXTPAPER оснащен большим 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+, соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 90 Hz. Он имеет специальный режим электронной книги, который использует серые оттенки для снижения нагрузки на глаза во время чтения. Гаджет можно использовать в качестве блокнота с помощью дополнительного чехла с фирменным стилусом T-Pen.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G88, который работает в паре с 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 256 Gb. Предусмотрена поддержка карт microSD и двух SIM-карт. Тройная основная камера включает в себя модуль на 50 Мп (1/2.76″), широкоугольный сенсор на 5 Мп (угол обзора 115°) и 2 Мп макромодуль. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. В оснащение также входят аккумулятор емкостью 5010 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамики с поддержкой технологии DTS 3D Boom Sound и 3,5 мм разъем для наушников.

TCL 40 NXTPAPER 5G получил экран диагональю 6,6 дюймов с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz, процессор MediaTek Dimensity 6020, 6 Gb оперативной памяти и 256 Gb встроенной памяти. Также предусмотрена поддержка карт microSD и двух SIM-карт.

Основная камера совпадает с 4G-версией смартфона, но вместо широкоугольного сенсора установлен датчик глубины на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. В смартфоне нет стереодинамиков (только один динамик) и 3,5 мм разъема для наушников.

Цена TCL 40 NXTPAPER составляет €200, аппарат будет доступен в Европе в сентябре. TCL 40 NXTPAPER 5G за €250 поступит в продажу в октябре. К концу года ожидается релиз обеих моделей в других регионах.

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