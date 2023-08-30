Представлены недорогие планшеты TCL Tab 10 Gen 2 и Tab10L Gen 2

Сегодня компания TCL провела мероприятие, на котором представила ряд продуктов. Это смартфоны с технологией защиты зрения NXTPAPER, AR-гарнитура RayNeo X2 и бюджетные планшеты серии Tab 10.

TCL Tab 10 Gen 2 получил 10,36-дюймовый IPS-экран с разрешением 2000×1200 пикселей, яркостью 350 нит и поддержкой фирменных стилусов. В основе устройства используется процессор MediaTek Helio P22T, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя – 64 или 128 Gb. Предусмотрен слот для карты памяти microSD. Планшет выполнен в металлическом корпусе, толщина устройства составляет 7,4 мм, вес — всего 425 гр. В оснащение также входят 8 Мп основная камера, фронтальная на 5 Мп, аккумулятор на 6000 мАч с 10-ваттной зарядкой и стереодинамики.

TCL Tab 10L Gen 2 — это упрощенная версия базовой модели. Она предлагает 10,1-дюймовый IPS-экран с поддержкой разрешения 1200 × 800 пикселей и яркостью 350 нит. Планшет построен на базе процессора MediaTek MT8766B, объем ОЗУ составляет 3 Gb, ПЗУ – 32 Gb, есть слот для карты памяти microSD. Разрешение двух камер (основной и фронтальной) составляет 2 Мп, а емкость аккумулятора — 6000 мАч. Есть два динамика и 3,5-мм аудиовыход. Толщина устройства — 8 мм, вес – 472 гр.

Обе новинки работают под управлением операционной системы Android 13. Цена TCL Tab 10 Gen 2 составляет €169, Tab 10L Gen 2 — €109. Планшеты поступят в продажу в Европе в ближайшее время.

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