PayPal запустила собственный стейблкоин PYUSD

Платежная система PayPal запустила собственную стабильную криптовалюту для платежей и переводов PayPal USD (PYUSD), привязанную к американскому доллару. Цифровой актив обеспечен денежными депозитами, краткосрочными казначейскими облигациями и другими денежными эквивалентами. Выпуском PayPal USD (PYUSD) занимается криптовалютная компания Paxos Trust. Со временем стейблкоин будет доступен для всех пользователей PayPal из США.

Стейблкоин можно в любой момент обменять на доллары или на другие криптовалюты, доступные в сети PayPal. Цифровой актив сможет использоваться также в качестве платежного средства, вскоре он появится в платежном приложении PayPal Venmo, а также в сторонних криптокошельках за пределами сети PayPal.

«Переход к цифровым валютам требует наличия стабильного инструмента, который был бы как цифровым, так и легко подключаемым к фиатной валюте, таким как доллар США», — заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

Администрация сервиса предполагает, что токен PYUSD вначале будет использоваться в криптовалютном секторе и web3-приложениях для торговли цифровыми активами и совершения внутриигровых транзакций, а затем постепенно станет распространяться как средство для денежных переводов и микроплатежей.

С помощью PYUSD компания стремится укрепить доминирующее положение PayPal в сфере цифровых платежей, опираясь на технологию, которая обеспечивает мгновенные и более дешевые переводы без участия посредника.

Впервые PayPal представила криптовалютные услуги в 2020 году, когда предоставила пользователям в США возможность покупать, держать и продавать криптовалюты.

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