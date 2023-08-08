Как технологии QNAP повышают производительность SSD и эффективность работы NAS

Цены на твердотельные накопители (SSD) продолжают падать и приближаются по цене к жестким дискам. Эксперты tomshardware.com изучили рынок и пришли к выводу, что сейчас можно приобрести SSD с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ в среднем за 50-60 долларов, а накопители емкостью 2 ТБ — менее чем за 100 долларов. Самые производительные модели, такие как Samsung 990 Pro и WD Black SN850X, стоят около 85 и 134 за 1 и 2 ТБ соответственно. Твердотельные накопители емкостью 4 ТБ доступны по цене от 154 до 299 в зависимости от используемого интерфейса и производителя. Это позволяет утверждать, что NAS, полностью построенные на SSD, теперь доступны практически всем пользователям! Но как выбрать действительно функциональное устройство, которое, помимо возможности установки SSD, предложит массу необходимых и полезных в работе преимуществ?

Устройства QNAP NAS, оптимизированные благодаря использованию технологии QNAP SSD, предоставляют собой продвинутые решения для хранения данных с поддержкой SSD, которые усиливают естественные преимущества SSD, обеспечивая при этом надежный быстрый доступ к данным. В QNAP придают внимание четырем основным функциям:

1. Обход узких мест скорости работы SSD

Перегрузка информацией может замедлить мыслительный процесс вашего мозга. Та же концепция применима и к SSD. Когда твердотельный накопитель оказывается близок к полному заполнению своей емкости, может возрасти время записи ни него и снизиться производительность. Технологии QNAP поддерживают возможность дополнительного резервирования SSD, что позволяет избежать этих проблем. Так, например, вы можете установить коэффициент избыточного выделения емкости в пределах до 60% для кэша SSD, пула носителей Qtier или статического тома. QNAP также предоставляет инструмент профилирования SSD, который поможет вам получить рекомендуемый коэффициент избыточного выделения емкости на основе целевого значения IOPS. Более подробную информацию о технологии QNAP SSD Extra Over-provisioning вы можете получить по этой ссылке https://www.qnap.com/solution/ssd-extra-overprovisioning/en/.

2. QNAP Qtier — технология автоматического распределения по уровням

Хорошая система управления данными разделяет «холодное» и «горячее» хранение данных. Именно это делает уникальная технология Qtier от QNAP, обеспечивая автоматическое многоуровневое хранение, которое автоматически переносит «горячие» данные на высокопроизводительные уровни хранения, а «холодные» данные — на бюджетные и медленные диски большей емкости. Это позволяет вам одновременно наслаждаться исключительной производительностью приложений, исполняемых на SSD, и более низкой совокупной стоимостью владения (TCO) хранилища.

3. Кэширование SSD для увеличения значения IOPS

Кэширование SSD повышает производительность операций ввода-вывода в секунду и позволяет быстрее получать доступ к часто используемым данным. Вы можете включить «кэш только для чтения», «кэш для чтения и записи» или «кэш только для записи» в зависимости от потребностей вашего приложения и повышения производительности. Кэширование данных SSD может быть запущено, остановлено или изменено в любой момент в «горячем» режиме без выключения системы. Более подробно узнать о том, как работает технология QNAP SSD Cache вы можете по этой ссылке: https://www.qnap.com/solution/ssd-cache/en/.

4. Шифрование данных на SSD с помощью технологии Self-Encrypting Drive (SED)

Даже когда ваш NAS находится в безопасном месте, все равно нельзя исключать вероятность его кражи. А если диски утеряны или украдены, стоит опасаться того, что злоумышленники получат доступ к вашим данным. В современных моделях QNAP NAS, работающих под управлением актуальных версий операционной системы QuTS Hero, может использоваться не один, а целых три варианта шифрования, из которых можно применить любой или все вместе в любых комбинациях. Так, кроме возможности использования традиционных методов шифрования, как шифрование тома и шифрование сетевых папок, этот производитель NAS предлагает шифрование Self-Encrypting Drive (SED). Шифрование SED выполняет непосредственно контроллер SSD. В тех моделях NAS, где поддерживается SED, включить защиту можно как для отдельного диска, так и для всего пула, организовав, таким образом, полностью зашифрованный SED пул хранения. Шифрование SED представляет собой отличный «нулевой» слой шифрования, обеспечивающий дополнительный уровень защиты данных и гарантирующий ваше душевное спокойствие.

Увеличение емкости NAS SSD с помощью карт расширения QM2 PCIe

Установка в ваше хранилище карт QNAP PCIe серии QM2 поможет повысить производительность системы за счет добавления слотов M.2 SSD. Эти карты не занимают отсеки для 3,5-дюймовых дисков и позволяют максимально увеличить емкость и производительность NAS. Кроме карт M.2 PCIe NVMe SSD и M.2 SATA SSD, QNAP предлагает карты расширения M.2 PCIe NVMe SSD с Ethernet-портами 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с.

Какой SSD выбрать?

Чтобы найти подходящий SSD, вы должны сначала иметь представление о различных типах SSD NAND Flash и интерфейсов SSD. Кроме того, вам необходимо сделать выбор в зависимости от рабочей нагрузки вашего NAS. Чтобы упростить вам процесс выбора SSD, мы привели две таблицы, в которых показаны различные типы SSD NAND Flash и функции интерфейса SSD для различных сценариев применения.

QNAP NAS с SSD — поддержка нескольких конфигураций для достижения максимальной производительности!

SSD всегда может оптимизировать производительность вашего QNAP NAS, будь то дополнительное резервирование SSD, кэш-память или хранилище Qtier Auto Tiering. В таблице ниже показано несколько конфигураций, позволяющих максимально увеличить производительность вашего NAS.

В заключение следует отметить, что пользователи «распробовали» преимущества SSD. Рынок SSD не стоит на месте — совершенствуются технологии, появляются новые модели накопителей. Точно также не останавливается на достигнутом и компания QNAP, реализуя в своих NAS новейшие разработки, делая работу с ними еще более комфортной, эффективной и безопасной.