Лучшие Android-смартфоны июля по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на конец июля 2023 года. В расчет не брались камеры, автономность и многие другие параметры.

Категория до 278 долларов

Лучшим устройством был назван Redmi Note 12 Turbo, на втором месте – OnePlus Ace Racing Edition, на третьем — Redmi Note12T Pro.

Категория от 279 до 417 долларов

Лидерами стали Redmi K60, Nubia Z50 и Xiaomi 12S.

Категория от 418 до 556 долларов

Первые три места принадлежат iQOO Neo8 Pro, Redmi K60 Pro и Nubia Z50S Pro.

Категория от 557 долларов

На первом месте Red Magic 8S Pro, на втором — Oppo Find X6, третье место получил Vivo X90 Pro.

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