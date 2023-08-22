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22 августа, 2023
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NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 с реконструкцией трассировки лучей

NVIDIA DLSS 3.5

Компания NVIDIA анонсировала технологию масштабирования изображения DLSS 3.5, главным нововведением которой стала реконструкция трассировки лучей (Ray Reconstruction).

NVIDIA DLSS 3.5

Отмечается, что для обучения лежащего в основе Ray Reconstruction алгоритма искусственного интеллекта было использовано в пять раз больше данных, чем при разработке DLSS3.

Ray Reconstruction обеспечивает заметное повышение качества изображения в сравнении с традиционными методами шумоподавления. Кроме того, традиционные методы могут искажать световые эффекты из-за накопления пикселей из предыдущих кадров, из-за чего возникает эффект ореола. Шумоподавление также понижает качество глобального освещения и отражений. NVIDIA утверждает, что с реконструкцией лучей ничего подобного не наблюдается.

Релиз технологии NVIDIA DLSS 3.5 состоится этой осенью. Первыми играми с поддержкой этой версии станут Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Portal RTX.

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