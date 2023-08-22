NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 с реконструкцией трассировки лучей

Компания NVIDIA анонсировала технологию масштабирования изображения DLSS 3.5, главным нововведением которой стала реконструкция трассировки лучей (Ray Reconstruction).
Отмечается, что для обучения лежащего в основе Ray Reconstruction алгоритма искусственного интеллекта было использовано в пять раз больше данных, чем при разработке DLSS3.
Ray Reconstruction обеспечивает заметное повышение качества изображения в сравнении с традиционными методами шумоподавления. Кроме того, традиционные методы могут искажать световые эффекты из-за накопления пикселей из предыдущих кадров, из-за чего возникает эффект ореола. Шумоподавление также понижает качество глобального освещения и отражений. NVIDIA утверждает, что с реконструкцией лучей ничего подобного не наблюдается.
Релиз технологии NVIDIA DLSS 3.5 состоится этой осенью. Первыми играми с поддержкой этой версии станут Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Portal RTX.
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