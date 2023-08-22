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23 августа, 2023
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Microsoft интегрировала Python в Excel

Excel

Компания Microsoft интегрировала язык программирования Python в Excel. Новую возможность могут опробовать бета-тестеры Microsoft 365 Insiders. Сначала функция выйдет в Excel для Windows, а позже станет доступна и на других платформах. Python в Excel будет включен в подписку ознакомительной Microsoft 365, но ряд функций без платной лицензии будет ограничен.

Excel

«Вы можете управлять данным в Excel, используя графики и библиотеки Python, а затем использовать формулы Excel, диаграммы и сводные таблицы для дальнейшего совершенствования ваших идей. Теперь вы можете выполнять расширенный анализ данных в знакомой среде Excel, обращаясь к Python непосредственно из ленты Excel», — отметил представитель Microsoft Стефан Киннестранд (Stefan Kinnestrand).

Также в Microsoft сообщили об интеграции в Excel новой функции PY, которая позволяет отображать данные Python в сетке электронной таблицы Excel. Благодаря партнерству с Anaconda, в Excel будут доступны такие популярные библиотеки, как pandas, statsmodels и Matplotlib.

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