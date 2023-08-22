Представлен мощный игровой ноутбук Lenovo Legion 9i

Компания Lenovo представила игровой ноутбук Legion 9i, который получил топовые комплектующие.

Толщина корпуса устройства составляет 18,9 мм. Ноутбук оборудован самой компактной в мире жидкостной системой охлаждения для мобильных ПК. Система активируется только по достижении температуры GPU 84°C. Также установлены три вентилятора.

Ноутбук оснащен 16,3-дюймовым IPS-экраном разрешением 2K и поддержкой 165 Hz. В его основе лежит процессор Core i9-13980HX, за графику отвечает видеокарта RTX 4090. Объем оперативной памяти DDR5-5600 достигает 64 Gb, есть два SSD M.2 2280 по 1 Tb. Установлена 4-секционная батарея емкостью 99,9 Втч.

Цена ноутбука Lenovo Legion 9i пока не сообщается.