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22 августа, 2023
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Представлен мощный игровой ноутбук Lenovo Legion 9i

Lenovo Legion 9i

Компания Lenovo представила игровой ноутбук Legion 9i, который получил топовые комплектующие.

Толщина корпуса устройства составляет 18,9 мм. Ноутбук оборудован самой компактной в мире жидкостной системой охлаждения для мобильных ПК. Система активируется только по достижении температуры GPU 84°C. Также установлены три вентилятора.

Ноутбук оснащен 16,3-дюймовым IPS-экраном разрешением 2K и поддержкой 165 Hz. В его основе лежит процессор Core i9-13980HX, за графику отвечает видеокарта RTX 4090. Объем оперативной памяти DDR5-5600 достигает 64 Gb, есть два SSD M.2 2280 по 1 Tb. Установлена 4-секционная батарея емкостью 99,9 Втч.

Цена ноутбука Lenovo Legion 9i пока не сообщается.

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