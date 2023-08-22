Лучшие камеры для YouTube

Лучшая камера для YouTube — это, вероятно, одна из первых вещей, которую вы будете искать, если захотите начать работу на платформе или улучшить качество контента на своем канале. YouTube остается крупнейшей в мире платформой для обмена видео и есть возможности использовать платформу для продвижения своей работы или даже превратить ее в собственный бизнес. Поэтому стоит потратить время на поиск лучшей камеры. В приведенном ниже руководстве мы выбрали лучшие камеры для видеоблогов от Canon, Sony, GoPro и других производителей. Помимо премиальных устройств, мы также включили в обзор более доступные камеры, подходящие для новичков, которые пока не готовы вкладывать большие средства в развитие своего контента. В обзор включены зеркальные и беззеркальные модели, компактные устройства и экшн-камеры.

Canon PowerShot G7 X Mark III

Лучшая камера Canon для видеоблогов и лучшая камера для YouTube в целом

Технические характеристики:

Подходит для новичков и пользователей среднего уровня.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 4K/30 fps.

Точки автофокусировки: 31.

Вес: 304 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 235.

Плюсы:

светосильный и универсальный объектив,

отличный откидной сенсорный экран.

Минусы:

10-минутный лимит для видео в формате 4K,

среднее время автономной работы.

Многие пользователи YouTube высоко оценивают Canon PowerShot G7 X Mark III. И несложно понять, почему. На самом деле это не самая исключительная камера в какой-либо категории, но превосходное устройство, делающее все, что от нее требуется. И все это в крошечном корпусе, который вы можете взять с собой куда угодно. Эта маленькая камера способна снимать видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду (хотя время записи ограничено 10 минутами) и HD-видео с частотой до 120 кадров в секунду, что позволяет создавать эффекты замедленного движения. В версию Mark III добавлен 3,5 мм разъем для микрофона. Объектив 24-100 mm f/1.8-2.8 является фиксированным и не может быть изменен, однако этот диапазон масштабирования подходит для большинства случаев использования YouTube, а максимальная диафрагма f/1.8 достаточно велика, чтобы G7X Mark III довольно хорошо снимал при слабом освещении. Еще одним реальным плюсом является то, что эта камера может вести прямую трансляцию, транслируя кадры по HDMI. Существуют камеры с более продвинутыми характеристиками, но большинству создателей контента они не понадобятся.

Sony ZV-E10

Лучшая камера Sony для видеоблогеров

Технические характеристики:

Подходит для новичков и пользователей среднего уровня.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 4K/30 fps.

Точки автофокусировки: 425.

Вес: 343 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 440.

Плюсы:

исключительное качество автофокусировки видео,

надежный встроенный микрофон.

Минусы:

режим затвора Rolling в 4K,

запутанное меню Sony.

Sony какое-то время страдала из-за отсутствия в своем портфолио специальной камеры для видеоблогеров. Камера ZV-1 была хороша, но пользователи искали беззеркальную камеру, которая позволила бы им менять объективы. И вот появилась беззеркальная камера Sony ZV-E10 с матрицей APS-C, полностью оснащенная функциями видеосъемки. Детализация и качество 4K превосходны, а Full HD можно снимать с частотой 120 кадров в секунду. Кроме того, несмотря на то что покупка внешнего микрофона всегда предпочтительнее, встроенные микрофоны ZV-E10 отлично справляются со своей задачей, отчасти благодаря большей решетке, которая позволяет практически безупречно захватывать звук. Это не идеальная камера, так как тут присутствует заметный эффект скользящего затвора, который возникает, когда вы пытаетесь панорамировать в 4K, и, как это часто бывает у Sony, меню может сбить с толку неискушенного пользователя. Однако это мелочи, а в остальном Sony ZV-E10 действительно очень хороший выбор.

Panasonic Lumix GH6

Лучшая камера для YouTube для более продвинутых пользователей

Технические характеристики:

Подходит для опытных и профессиональных пользователей.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 5,6К/30 fps.

Точки автофокусировки: 315.

Вес: 823 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 380.

Плюсы:

неограниченное время записи видео,

невероятные возможности по настройке видео.

Минусы:

тяжелый,

время автономной работы могло бы быть больше.

Каждый создатель контента для YouTube имеет разный уровень навыков, причем некоторые могут похвастаться гораздо более продвинутыми знаниями в области видео. Если вы из тех, кто любит залезать под «капот» камеры и возиться с видеоматериалами, пока они не станут идеальными, то Panasonic Lumix GH6 для вас! Это одна из лучших потребительских видеокамер из когда-либо созданных. Устройство получило 25 Мр многослойный датчик, который обеспечивает гораздо более высокую скорость считывания, а это означает, что он предоставляет пользователю гораздо больше возможностей для видеосъемки. Она может снимать с использованием практически любого мыслимого кодека и может работать с разрешением до 5,7K с частотой до 30 кадров в секунду в формате Apple ProRes. Если для вас это мало что значит, то вы можете смело остановиться на более дешевом варианте. Тем не менее, для фанатов это просто превосходный выбор, тем более что слот CFexpress Type B позволяет использовать одну из самых быстрых и лучших карт памяти.

Sony ZV-1

Если Sony ZV-E10 для вас слишком дорогая, то попробуйте компактную ZV-1

Технические характеристики:

Подходит для новичков.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 4К/30 fps.

Точки автофокусировки: 315.

Вес: 294 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 75.

Плюсы:

дисплей с переменным углом,

фиксированный зум 24-70 мм при максимальной диафрагме f/1.8-2.8,

ветрозащитное стекло в комплекте.

Минусы:

нет видоискателя.

Sony ZV-1 обладает множеством функций, которые делают ее отличной камерой для YouTube. Сенсор и объектив аналогичны Sony RX100, но корпус, элементы управления и микрофон превосходно оптимизированы для ведения блога. Вы также получаете экран с переменным углом наклона для творческой съемки, включая фронтальную, пристегивающееся ветрозащитное стекло для записи чистого звука на улице и невероятно быструю автофокусировку. И все это в компактном корпусе, который легко помещается в карман. У камеры нет встроенного видоискателя, вспышки или даже диска выбора режимов, но есть большая кнопка записи и большой встроенный микрофон. А это именно то, что нужно для записи контента для YouTube на ходу. Камера стоит немного дороже, чем Canon PowerShot G7 X Mark II, но разница практически неощутима.

Nikon Z30

Новинка от Nikon для YouTube

Технические характеристики:

Подходит для новичков и пользователей среднего уровня.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 4К/30 fps.

Точки автофокусировки: 209.

Вес: 405 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 330.

Плюсы:

необрезанное видео в формате 4K,

эргономика, ориентированная на видеоблогеров.

Минусы:

ограниченный выбор линз,

отсутствие разъема для наушников.

У Nikon теперь есть три камеры APS-C в линейке беззеркальных камер Z и Z30, ориентированная именно на создателей контента для YouTube. У этого устройства нет видоискателя, только экран с переменным углом наклона, и оно способно снимать необрезанное видео в формате 4K. Аккуратная и компактная камера Z30 достаточно легкая, чтобы носить ее с собой куда угодно, и вам понравится выступающая рукоятка, которая позволяет легко снимать одной рукой. Линейка Z еще относительно молодая и это означает, что на рынке не так много доступных объективов, специально предназначенных для этих камер. Ближайший очевидный конкурент Z30 — это Sony ZV-E10, которая извлекает выгоду из долгой истории Sony E-mount. Тем не менее, это продуманная камера, в которой есть много чего полезного, например, встроенная стабилизация для видео и приличный встроенный микрофон с функцией подавления шума ветра.

Sony A6000

Лучшая камера для видеоблогеров с ограниченным бюджетом

Технические характеристики:

Подходит для новичков и пользователей среднего уровня.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: Full HD/60 fps.

Точки автофокусировки: 179.

Вес: 344 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 360.

Плюсы:

удивительное соотношение цены и качества,

отличный автофокус.

Минусы:

нет поддержки видео в формате 4К,

меню немного устарело.

Хоть эта линейка камер Sony в последнее время сильно выросла, оригинальная Sony A6000 по-прежнему остается одной из самых популярных моделей. Пользователи, которые еще не начали получать достаточный доход от своего контента на YouTube, чтобы заплатить за модный комплект, будут рады тому, насколько доступной сейчас стала A6000. Но следует отметить, что существует ограничение на качество видео в Full HD (к сожалению, не 4K), так что имейте это в виду. В остальном камера имеет хорошую основу в виде большого 24 Мр сенсора APS-C и мощного процессора обработки изображений с системой автофокусировки по 179 точкам. Эта камера служит напоминанием о том, что вам не всегда нужно новейшее и яркое устройство для создания качественного видео для YouTube.

Canon EOS R5

Высококачественный выбор и одна из лучших камер в целом

Технические характеристики:

Подходит для опытных пользователей.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 8К/30 fps.

Точки автофокусировки: 5940.

Вес: 650 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 320.

Плюсы:

превосходное качество видео в формате 4K,

лучший в своем классе автофокус.

Минусы:

крупный и тяжелый,

ограничения на запись видео в формате 8K.

Если у вас есть свободный бюджет и вы ищете высокотехнологичную камеру, мы рекомендуем рассмотреть Canon EOS R5. Это гибридная камера, предназначенная как для фото-, так и для видеосъемки, но ее видеофункции одни из лучших в своем классе. Возможность съемки видео в формате 8K с частотой 30 кадров в секунду — это больше, чем вам нужно для YouTube, но это также дает вам возможность после обрезки получить отличные кадры в 4K или просто снимать в исходном качестве 4K и наслаждаться одним из самых красивых видео, которые вы можете получить. Вы даже можете снимать в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду. Автофокус Canon Dual Pixel CMOS II — одна из лучших систем на рынке, и она фантастически работает как с видео, так и с фотографиями. Видео также выигрывает от встроенной стабилизации изображения, что упрощает съемку плавных кадров при использовании камеры с рук. Растущий выбор объективов RF также просто фантастический, а если у вас уже есть объективы EF DSLR, то адаптер EF-to-RF позволяет использовать их на R5 с полной функциональностью. Это не идеальная камера, так как на старте продаж она заработала не очень хорошую репутацию из-за ограничений по времени записи в высоком разрешении и проблем с перегревом. Но это не столь серьезная проблема, просто о ней нужно знать заранее.

GoPro Hero11 Black

Лучшая экшн-камера для видеоблогеров

Технические характеристики:

Подходит для любителей активного отдыха, спортсменов и путешественников всех уровней.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 5,3К/60 fps.

Точки автофокусировки: фиксированный фокус.

Вес: 158 гр.

Время непрерывной съемки с полным зарядом аккумулятора: 90-100 минут.

Плюсы:

полезный передний дисплей,

лучшая в своем классе стабилизация.

Минусы:

относительно дорого,

маленький датчик изображения.

Если вам нужна исключительная надежность, то бренд GoPro — это то, что вам нужно. Если вы планируете снимать спортивные состязания для своего канала на YouTube, какими бы экстремальными они ни были, вам подойдет небольшая и надежная камера GoPro Hero 11 Black. Пришедшая в сентябре прошлого года на смену популярной модели Hero 10 Black модель Hero 11 получила возможность погружения под воду на глубину до 10 метров, автоматически отправляет видео с лучшими моментами на ваш телефон и оснащена аккумулятором Enduro с более длительным сроком работы. Камера сохранила передний экран и получила обновленную систему стабилизации HyperSmooth 5.0. Она может снимать плавные, устойчивые кадры в экстремальных условиях. Hero11 Black захватывает еще больше деталей благодаря разрешению видео 5,3K, которое она записывает с невероятной скоростью в 60 кадров в секунду. Также есть новая функция съемки видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду для тех, кто любит снимать видео в замедленном движении, а функция блокировки горизонта делает каждый прыжок, полет или резкий спуск еще более впечатляющим.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K

Лучшая камера для профессиональных создателей контента для YouTube

Технические характеристики:

Подходит для профессионалов.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 6К/50 fps.

Точки автофокусировки: нет информации.

Вес: 898 гр.

Время непрерывной съемки с полным зарядом аккумулятора: 45 минут.

Плюсы:

превосходные кадры в формате 6K,

байонет Canon EF.

Минусы:

слабый аккумулятор,

нет экрана на шарнире.

Blackmagic пользуется хорошей репутацией среди кинорежиссеров и операторов как производитель отличных устройств с функцией plug-and-film. Компания производит камеры, способные снимать потрясающие кадры с максимальным удобством. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K оснащена большим сенсором Super 35 и может снимать видео в формате 6K Raw с частотой 60 кадров в секунду, что делает ее отличным вариантом для создания видеороликов высокого разрешения для YouTube, которые точно будут выделяться на фоне прочего контента. Благодаря байонету Canon EF, встроенному в Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, пользователи могут использовать любое количество объективов Canon из линейки EF. Любой, кто планирует использовать YouTube на постоянной основе, может захотеть инвестировать в эту камеру, потому что она не только объединяет функции профессионального уровня в портативном корпусе, но и доступнее, чем большинство кинокамер.

Canon EOS 90D

DSLR-камера с классической управляемостью и отличными характеристиками видео

Технические характеристики:

Подходит для опытных и профессиональных пользователей.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 4К/30 fps.

Точки автофокусировки: 45 перекрестного типа.

Вес: 701 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 1300.

Плюсы:

большое время автономной работы,

защита от плохих погодных условий.

Минусы:

только один слот для карты памяти,

плохое качество стабилизации.

В Canon учли популярность EOS 70D среди пользователей YouTube и выпустили камеру 90D. Нацеленная непосредственно на рынок видеоконтента, она снимает детализированное необрезанное видео в формате 4K и даже может осуществлять замедленную съемку с частотой 120 кадров в секунду при разрешении Full HD. В Canon также модернизировали моменты ввода-вывода информации, установив разъемы для внешнего микрофона и наушников, чтобы облегчить мониторинг и запись звука. EOS 90D крупнее и тяжелее других камер в нашем списке, потому что она опирается на наследие DSLR. Но большим преимуществом этой камеры является защита от плохих погодных условий, что означает, что вы можете продолжать снимать даже если пойдет дождь или снег.

DJI Action 2

Сверхмаленькая модульная камера — отличная альтернатива GoPro

Технические характеристики:

Подходит для начинающих пользователей и пользователей среднего уровня, путешествующих налегке.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 4К/60 fps.

Точки автофокусировки: нет информации.

Вес: 116 гр.

Время непрерывной съемки с полным зарядом аккумулятора: 140 минут.

Плюсы:

уникальный стиль и суперпортативность,

умные модульные аксессуары,

хороший опыт работы с приложением.

Минусы:

при использовании дополнительного аккумулятора теряется возможность съемок под водой,

перегревается при съемке в высоком разрешении.

DJI Action 2 — невероятно компактная модульная экшн-камера премиум-класса. Она не может превзойти качество видео или полезность своего основного конкурента GoPro Hero 11 Black, но это фантастический выбор для пользователей YouTube, которые ценят стиль и компактность. Больше всего вам понравятся аккуратные магнитные модульные аксессуары, которые могут увеличить время автономной работы, обеспечат поддержку карт microSD и добавят порт USB Type-C в зависимости от того, какой пакет вы выберете. Вы можете добавить экран для фронтальной съемки, макрообъектив и многое другое. Минус в том, что при добавлении модулей устройство перестает быть водонепроницаемым. Но самым большим ограничением для пользователей YouTube будет ее перегрев, а это означает, что вы можете записывать видео в формате 4K лишь в течение примерно 4 минут.

Panasonic Lumix S5

Потрясающая полнокадровая видеокамера с отличным соотношением цены и качества

Технические характеристики:

Подходит для продвинутых пользователей.

Максимальное разрешение видео/частота кадров: 4К/30 fps.

Точки автофокусировки: 225.

Вес: 445 гр.

Количество кадров с полным зарядом аккумулятора: 440.

Плюсы:

профессиональные параметры видео,

крепкий и защищенный корпус.

Минусы:

некоторые режимы имеют 30-минутный лимит,

только один слот для карт памяти UHS-II SD.

Серия Panasonic Lumix S поразила как фотографов, так и технических специалистов с момента своего появления несколько лет назад, а Lumix S1H была добавлена в список камер, одобренных Netflix для использования при съемке своего контента. Более поздняя модель Lumix S5 в основном наследует большую часть функциональности S1H и вмещает ее в гораздо более недорогой корпус, что делает ее лидером нашего обзора. Panasonic Lumix S5, способная записывать полнокадровое видео 10-бит DCI и 4K с частотой до 30 кадров в секунду и 10-битным цветом 4:2:2, впечатлит практически любого пользователя. Двойной датчик усиления обеспечивает впечатляющий динамический диапазон при низких значениях ISO, а функция переменной частоты кадров позволяет переключаться с высокой частоты кадров на низкую, что позволяет существенно замедлять или ускорять отснятый материал. Хотя основная съемка видео на Lumix S5 не ограничена по времени, в некоторых режимах все же есть 30-минутное ограничение. Конечно, камере не хватает некоторых первоклассных функций S1H, таких как съемка видео в формате 6K, но, честно говоря, для YouTube они вам почти, наверняка, не понадобятся. Это превосходная камера для создателей контента для YouTube с прекрасным полнокадровым сенсором, обеспечивающим потрясающую детализацию.

Как выбрать лучшую камеру для YouTube?

Выбор лучшей камеры для YouTube будет зависеть от того, каким типом видео вы хотите поделиться на своем канале. Если вам нужно видео хорошего качества, то вам понадобится возможность записи в формате Full HD (1080p) или даже 4K, который теперь поддерживает YouTube. Вам также понадобится камера, которая может адаптироваться к различным настройкам освещения. И обязательно проверьте ограничение по времени записи видео, если вы планируете записывать длинные видеоролики. Качество изображения — не единственное, что нужно учитывать. Есть и звук. Лучшие камеры для YouTube также предлагают отличную запись звука через встроенный микрофон с функциями шумоподавления, хотя вы все равно можете рассмотреть возможность использования сторонних микрофонов в зависимости от типа видео, которое вы создаете. Вам также необходимо учитывать портативность, потому что некоторые камеры могут оказаться слишком большими и тяжелыми, если вы снимаете в движении. Именно поэтому мы включили в обзор несколько компактных вариантов, которые удобно носить в сумке, а также камеры, которые больше подходят для использования в студии.

Какие камеры используют создатели контента для YouTube?

Здесь нет однозначного ответа, так как на YouTube популярны все типы камер. Некоторые пользователи YouTube используют доступные устройства, поэтому прекрасно обходятся смартфонами. Тем не менее, большинство пользователей YouTube хотят чего-то более совершенного. Некоторым нравятся компакты, такие как Canon PowerShot G7 X Mark III, в то время как другие предпочитают беззеркальные или зеркальные фотокамеры. Сначала надо понять, что лучше всего подходит лично для вас и поможет в создании контента, который вам нравится. Камеры, которые могут записывать с более высоким разрешением, могут записывать видео, которое выглядит практически безупречно, но речь идет не только о разрешении. Необходимо учитывать и динамический диапазон, а такие вещи, как автофокусировка по глазам и стабилизация, могут быть очень полезны, если вы не снимаете в фиксированной точке.

Снимают ли более дорогие камеры более качественное видео для YouTube?

Не обязательно. Конечно, более дорогие модели обычно имеют более высокое разрешение, лучший динамический диапазон и значительно уменьшают шумы изображения. Но лучшая камера для работы — та, которая подходит вашему стилю съемки. Создатель контента, который любит редактировать видео перед загрузкой и требует очень детализированных фотографий объектов, может иметь склонность к использованию специальных беззеркальных камер.

Нужно ли для YouTube видео в формате 4K?

Хотя вам не обязательно снимать все видео в формате 4K, оно точно не навредит. По мере улучшения разрешения видео и скорости интернета мы можем транслировать видео с более высоким разрешением, делясь кадрами самого высокого качества с нашей аудиторией. Видеоматериалы в формате 8K уже также просачиваются на рынок, а 4K постепенно становится тем, чем раньше был Full HD. Даже если ваш конечный продукт будет представлен в формате 1080p, съемка в формате 4K обеспечивает более качественное изображение с пониженной частотой дискретизации.

Что означает ограничение длины видео?

Ограничение длины видео — это ограничение, налагаемое камерой на время записи видео. Например, ограничение продолжительности видео в 10 минут означает, что через 10 минут камера перестанет записывать видео. Вы можете снова начать запись по истечении этого времени, но вы не сможете записывать более продолжительные видео. Если вам нужно вести запись как можно дольше непрерывным дублем, обязательно обратите внимание на ограничения по продолжительности записи видео при покупке новой камеры для YouTube.