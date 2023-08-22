В Kaspersky Password Manager появилась функция генерации одноразовых цифровых кодов для двухфакторной аутентификации

«Лаборатория Касперского» добавила в свой менеджер паролей новые опции. Теперь Kaspersky Password Manager обладает функционалом приложения-аутентификатора, которое каждые 30 секунд генерирует уникальные одноразовые коды и безопасно их хранит — для ещё более надёжной защиты аккаунтов. Функционал доступен в платной версии.

Двухфакторная аутентификация. Это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса данных двух разных типов. Например, сначала нужно ввести логин и пароль, а потом, как правило, ещё специальный код из СМС, push-уведомления или код из специальных приложений-аутентификаторов. Последний подход поможет обеспечить более эффективную защиту аккаунта. В частности, для доступа к Kaspersky Password Manager, в котором генерируются и хранятся одноразовые коды, необходимо ввести мастер-пароль или использовать отпечаток пальца или Face ID.

Как это работает. Пользователю нужно установить приложение Kaspersky Password Manager. Если сторонний сервис (информационный ресурс, почта и т.д.), аккаунт в котором необходимо защитить, поддерживает настройку двухфакторной аутентификации с помощью приложения для генерации кодов, следует выбрать соответствующий пункт в его настройках безопасности. Сервис сгенерирует специальный QR-код, который нужно отсканировать приложением-аутентификатором, после чего оно начнёт каждые 30 секунд создавать новый одноразовый цифровой код. Этот уникальный идентификатор пользователь будет вводить в соответствующее поле каждый раз при входе в аккаунт.

Опция с автоматическим вводом кода уже доступна пользователям смартфонов на Android и iOS. Владельцы устройств с macOS могут просматривать и вводить коды для аутентификации вручную. Для Windows функционал станет доступен осенью 2023 года.

«По нашим данным*, 89% респондентов беспокоятся, что злоумышленники могут украсть пароли и личную информацию. Всё больше людей понимают, что использовать простые пароли — небезопасно, а некоторые пользуются встроенными инструментами для создания сложных комбинаций. Но стоит учитывать, что устойчивый к взлому пароль важно ещё и надёжно хранить, чтобы посторонние не получили к нему доступ. В том числе для этого и существуют специальные решения — менеджеры паролей», — комментирует Марина Титова, руководитель департамента продуктового маркетинга для потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Среди других нововведений — браузерное расширение Kaspersky Password Manager для ПК стало поддерживать Opera и Opera GX (версия 92 и выше). Оно упрощает работу с личной и конфиденциальной информацией: автоматически сохраняет логины, пароли и другие данные, а также заполняет учётные данные при входе в систему или совершении онлайн-платежей.

Помимо Opera и Opera GX, браузерное расширение Kaspersky Password Manager сейчас доступно для:

Mozilla Firefox 65 и более новых версий / Mozilla Firefox для macOS;

Google Chrome 70 и более новых версий / Google Chrome для macOS;

Яндекс Браузера;

Microsoft Edge 79 и более новых версий на базе платформы Chromium;

Safari для macOS.

* Опрос «Информационная безопасность пользователей» проведён по заказу «Лаборатории Касперского» в декабре 2022 года в 12 странах.