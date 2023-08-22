В сеть утекли 40 минут геймплея экшен-RPG Starfield

YouTube-блогер DHavenShadow опубликовал 40 минут геймплея космической RPG Starfield. Пользователю удалось раздобыть физическую копию игры для Xbox. В видео демонстрируются введение в сюжет, процесс создания персонажа и начальные миссии.
Вполне возможно, что скоро видео будет удалено по требованию правообладателей, но пока его еще можно посмотреть. Копия ролика есть в приложении X.
Starfield выйдет 6 сентября на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox).
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