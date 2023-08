Baldur’s Gate 3 стала самой высокооцененной игрой 2023 года

Со дня релиза на ПК Baldur’s Gate 3 от студии Larian, пользовательский рейтинг игры на Metacritic достиг 9,3 балла — это лучший результат среди всех ААА-тайтлов 2023 года. Средний балл составлен на основании 2662 оценок.

Ближайшие конкуренты Baldur’s Gate 3 из AAA-сегмента – это ремейк Dead Space и Hogwarts Legacy c 8,7 баллами для версий на PS5. Оценка пользователей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom составила 8,5 баллов на основе 8200 отзывов. У PS5-версии ремейка Resident Evil 4 — 7,8 балла.

На данное время Baldur’s Gate 3 занимает 23 место по оценке пользователей среди всех игр на Metacritic. Она опередила такие хиты, как Resident Evil 2, The Witcher 3: Wild Hunt и The Last of Us.

Baldur’s Gate 3 – это масштабная ролевая игра, основанная на 5-й редакции Dungeons & Dragons. Игроки могут взять под свое управление готового героя с детально продуманной историей или же создать собственного персонажа. В игре доступно около 10 различных сценариев финала и 17 тысяч вариаций концовки.

Игроки хвалят живой мир, полный решений и последствий, очень быстрый уровень реакций игры на действия пользователя, увлекательный сюжет с запоминающимися персонажами и злодеями, качественную озвучку, детальный редактор персонажа, кооператив, приятную графику и поддержку контроллера. Из минусов — периодические баги, невозможность ускорить течение боя (особенно на поздних этапах игры), не всегда информативный интерфейс, а также проблемы с производительностью во второй половине прохождения.

