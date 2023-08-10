Представлен электрический Cadillac Escalade IQ с запасом хода 725 км

Корпорация General Motors представила в США мощный электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ. Автомобиль построен на модульной платформе Ultium с 800-вольтовой электрической архитектурой.

По внешнему виду электрический IQ похож на бензиновый Escalade, но у машины также есть свои особенности. Например, у Escalade IQ свои аэродинамические колесные диски, оригинальная передняя и задняя светотехника, дополнительные подсвечивающиеся секции в решетке радиатора и эмблема с подсветкой. Габариты автомобиля составляют 5697 х 2389 х 1934 мм, колесная база — 3460 мм. У внедорожника багажник объемом 670 л. (при измерении под потолок), а еще один дополнительный багажник отсек на 345 л. в находится спереди под капотом.

Cadillac Escalade IQ получил пневмоподвеску, которая обеспечивает дорожный просвет на уровне 175 мм, и в зависимости от настроек он может быть увеличен на 25 мм или уменьшен на 50 мм. Полноуправляемое шасси с так называемым «режимом краба», позволяет Escalade IQ ехать по диагонали — максимальный угол отклонения задних колес составляет 10 гр. Диаметр колесных дисков — 24 дюйма.

Электромоторы, которые расположены на передней и задней осях, обеспечивают автомобилю привод на все четыре колеса. Суммарная отдача составляет 687 л.с. (кратковременно мощность может увеличиваться до 761 л.с.). Разгон от 0 до 97 км/ч составляет менее 5 сек. Емкость тяговой батареи — 200 кВтч, заявленный запас хода на одной зарядке — 724 км по циклу EPA. Поддерживается сверхбыстрая зарядка. Допустимая масса буксируемого прицепа составляет 3628 кг.

У Escalade IQ три ряда сидений, в зависимости от версии на втором ряду может быть установлен трехместный диван или два раздельных кресла повышенной комфортности с функцией массажа, обогрева, экранами и раскладными столиками. На передней панели расположен огромный цифровой 55-дюймовый экран, еще один дополнительный сенсорный экран диагональю 11 дюймов отвечает за управление климатической системой. Для задних пассажиров предусмотрены экраны с диагональю 12,6 дюйма. В салоне отделка премиум-уровня. Заявлена аудиосистема AKG с 19, 36 или 40 динамиками (зависит от версии).

Производство электрического Cadillac Escalade IQ наладят на заводе GM Factory Zero в Детройте. Цена базовой версии ориентировочно составляет $130 тыс. Старт продаж намечен на 2024 год

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