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10 августа, 2023
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Верховный суд США поддержал Apple в разбирательстве с Epic Games

Apple

Верховный суд США позволил компании Apple не менять политику сбора комиссии в App Store. Суд отклонил ходатайство Epic Games, в котором компания просила обязать Apple разрешать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.

Судья Елена Каган заявила, что не позволит решению суда низшей инстанции вступить в силу, как того добивалась Epic Games. Напомним, в конце апреля этого года, апелляционный суд девятого округа США постановил, что Apple нарушила Калифорнийский закон о недобросовестной конкуренции, запретив разработчикам использовать ссылки для направления пользователей к способам оплаты за пределами App Store.

Апелляционный суд девятого округа предоставил Apple 90 дней на подачу петиции в Верховный суд и проверку того, будет ли рассмотрена ее апелляция. Перенос платежей за пределы системы App Store позволил бы разработчикам избежать налога в 30%, который взимается со всех покупок.

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