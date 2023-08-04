Состоялась премьера Baldur’s Gate 3 на ПК

Спустя шесть лет разработки и три года в раннем доступе состоялся релиз Baldur’s Gate 3 от Larian Studios на ПК. У владельцев игры появилась возможность скачать полную версию клиента, размер которого составляет около 122 Gb.

Baldur’s Gate 3 – это масштабная ролевая игра, основанная на 5-й редакции Dungeons & Dragons. Игроки могут взять под свое управление готового героя с детально продуманной историей или же создать собственного персонажа. По сюжету игры, раса иллитидов похищает главного героя и помещает в его мозг личинку, которая постепенно пробуждает в нем таинственные способности. Протагонисту удается выбраться на свободу и объединиться с другими героями, которых постигла та же участь. После этого герою предстоит решить, сопротивляться паразиту или принять сторону зла. В игре доступно около 10 различных сценариев финала и 17 тысяч вариаций концовки.

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Всего через несколько часов после запуска игра вошла в тройку самых популярных новинок 2023 года (по версии SteamDB — 472 136 игроков).

Baldur’s Gate 3 доступна на ПК в Steam и GOG. Релиз игры на PS5 состоится 6 сентября 2023 года, а позже на Xbox Series X/S.

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