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25 августа, 2023
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Alienware представила игровой монитор IPS AW2524HF с частотой 500 Hz

Alienware AW2524HF

Alienware, дочерняя компания Dell, в начале января этого года представила игровой монитор AW2524H с частотой обновления 500 Hz. Теперь предложена его обновленная версия AW2524HF, отличием которой является отказ от технологии NVIDIA G-Sync в пользу AMD FreeSync Premium, а также более низкая цена.

Alienware AW2524HF

Alienware AW2524HF оснащен 24,5-дюймовым дисплеем Fast IPS с разрешением 1920×1080 пикселей, временем отклика 0,5 мс (GtG) и максимальной яркостью 400 кд/м². Частота обновления монитора через разъем DisplayPort составляет 480 Hz, а 500 Hz достигается путем разгона матрицы. Заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB, поддержка HDR10 и технологии VESA AdaptiveSync. Есть сертификация VESA DisplayHDR 400.

Набор портов включает два разъема HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, четыре USB 3.2 и комбинированный 3,5-мм аудиовыход. Конструкция новинки включает выдвижной крючок для наушников и подставку, регулирующую высоту экрана над столом до 110 мм, а также поворот и наклон дисплея.

Alienware AW2524HF поступит в продажу 12 сентября по цене $650. Для сравнения – цена AW2524H составляет $830.

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