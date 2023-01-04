Alienware представила свой первый игровой монитор с частотой обновления 500 Hz

Alienware, дочерняя компания Dell, привезла на выставку CES 2023 игровой монитор с частотой обновления 500 Hz. Модель под названием Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H) оснащена IPS-панелью диагональю 24,5 дюйма с разрешением Full HD. Значение яркости составляет 400 кд/м2, контрастности — 1000:1, время отклика — 0,5 мс (GtG). Заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB. Монитор имеет поддержку HDR и сертифицирован согласно стандарту VESA DisplayHDR 400. Также заявлена поддержка технологии синхронизации изображения NVIDIA G-Sync и сертификация TUV ComfortView Plus.

Частота обновления монитора через разъем DisplayPort составляет 480 Hz, а 500 Hz достигается путем разгона матрицы. При подключении через HDMI частота составляет 240 Hz.

Набор портов включает два разъема HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, четыре USB 3.2 и комбинированный 3,5-мм аудиовыход.

Монитор оснащен настраиваемой трехзонной подсветкой AlienFX Lighting и встроенным крючком для наушников. Новинка получила эргономичную подставку, регулирующую высоту экрана над столом до 110 мм, а также поворот и наклон дисплея.

Продажи Alienware 500Hz Gaming Monitor начнутся в первом квартале, цена пока не сообщается.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az