Epic Games Store бесплатно отдает стратегию Homeworld: Deserts of Kharak

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Homeworld: Deserts of Kharak — приквел к предыдущим частям стратегической франшизы. Акция продлится до 31 августа в 19:00 по бакинскому времени.

Сюжет Homeworld: Deserts of Kharak разворачивается на пустынной планете Харак, рассказывая о таинственной аномалии, которую предстоит исследовать специальной экспедиции под управлением игрока.

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На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной метроидвания Cave Story+.

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