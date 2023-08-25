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25 августа, 2023
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Представлены недорогие планшеты Acer One 8 и One 10

Acer One 8 One 10

Компания Acer подготовила к выпуску два новых Android-планшета на базе процессора MediaTek MT8768. Обе новинки оснащаются 4G-модемами и предназначены для решения повседневных задач.

Acer One 8 оснащен 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340×800 пикселей и пиковой яркостью 350 нит. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-памяти – 32 или 64 Gb. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, аккумулятор на 5100 мАч, 8 Мп основная камера и фронтальная на 2 Мп.

Acer One 10 получил IPS-дисплей диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920×1200 пикселей и пиковой яркостью 350 нит. Конфигурации памяти — 4/64 Gb и 6/128 Gb. В оснащение входят поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, аккумулятор емкостью 7100 мАч, 13 Мп основная камера и фронтальная разрешением 5 Мп.

Планшеты уже поступили в продажу в Индии. Цена Acer One 8 (3/32 Gb) составляет $156, One 10 предложен за $217 (4/64 Gb) и $240 (6/128 Gb).

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