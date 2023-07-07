Решение Consumer Fraud Risk на базе ИИ от Mastercard определит факты мошенничества

Компания Mastercard разработала решение Consumer Fraud Risk на базе искусственного интеллекта, позволяющее банкам более эффективно определять в режиме реального времени факты мошенничества, а также предотвращать отправку денег их клиентами злоумышленникам, обманом выдающих себя за законного получателя платежа, например, члена семьи или друга.

Как отмечает Bloomberg, систему выявления мошенничества от Mastercard уже используют девять крупнейших банков Великобритании, в том числе Lloyds Banking Group, Natwest Group и Bank of Scotland. На мошенничество с санкционированными push-платежами, когда злоумышленник выдает себя за другого с целью выманивания средств, приходится порядка 40% всех убытков от банковского мошенничества в Великобритании. Согласно прогнозу ACI Worldwide и GlobalData, к 2026 году только в США и Великобритании потери от него достигнут $5,25 млрд.

Для обучения системы Consumer Fraud Risk использовался массив данных, полученных в ходе пятилетней совместной работы Mastercard с британскими банками по выявлению случаев мошенничества с использованием счетов «денежных мулов», которые затем блокировались. Используя эти данные в сочетании с анализом других сведений, таких как номера счетов, суммы платежей, история плательщиков и получателей платежей, а также ссылки получателя платежей на счета, связанные с мошенничеством, позволяет банкам реагировать на инциденты в режиме реального времени и блокировать платежи до того, как средства будут направлены мошеннику.

Система Consumer Fraud Risk при любой попытке банковского перевода в течение полсекунды присваивает ему оценку риска от 0 до 999 аналогично системе, которая уже используется для выявления мошеннических платежей по кредитным картам. Банк может комбинировать эту оценку риска со своей собственной аналитикой, для определения насколько рискованной является транзакция.

Особенно хорошо система позволяет выявлять мошенничество с покупками, когда преступники, выдающие себя за продавцов, обманом заставляют людей платить за несуществующие товары или услуги, что составляет около половины всех случаев мошенничества с санкционированными push-платежами, отмечает глава отдела по борьбе с мошенничеством банка TSB Banking Group Plc Пола Дэвиса (Paul Davis). По оценкам TSB, в масштабе всей страны Consumer Fraud Risk позволит сэкономить британским банкам около £100 млн. в год.

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