Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за запуска приложения Threads

Twitter угрожает Meta Platforms судебным иском в связи с запуском ее социальной сети Threads, сообщает новостной портал Semafor со ссылкой на письмо, отправленное Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро (Alex Spiro).

«Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta приняла немедленные меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации», — пишет Спиро в письме.

Кроме того, Спиро обвинил Meta в найме бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ» к конфиденциальной информации. Якобы именно этим сотрудникам было поручено создать приложение Threads с использованием интеллектуальной собственности Twitter, что, по словам юриста, является нарушением закона. В свою очередь, источник Semafor в компании Meta назвал обвинения беспочвенными, заявив, что никто из разработчиков, занимавшихся созданием приложения Threads, ранее не работал в Twitter.

Напомним, что 6 июля компания Meta запустила Threads — конкурента Twitter. У новой соцсети есть большое преимущество в виде регистрации через использование аккаунта в Instagram, у которого миллиарды пользователей по всему миру.

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