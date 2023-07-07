Безграничная кибербезопасность: SonicWall устанавливает новый стандарт защиты от угроз

Согласно данным независимого сертификационного теста ICSA Labs, решения SonicWall в области кибербезопасности обеспечивают максимальную эффективность уже семь кварталов подряд. С 2021 года SonicWall постоянно достигает наивысший балл в тестировании обнаружения угроз.

Это означает, что в цикле испытаний решения SonicWall демонстрируют самый высокий общий показатель эффективности кибербезопасности, наименьший уровень ложных срабатываний и 100% обнаружение угроз. Кроме того, такой совершенный уровень эффективности достигается при более низкой совокупной стоимости владения.

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Решения Capture ATP и RTDMI: Суперкоманда от SonicWall

Многоуровневое изолированное решение SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP) предназначено для противодействия новым формам вредоносных программ, которые используют сложные тактики уклонения для обхода традиционных сетевых средств защиты. Эта облачная служба, доступная для фаерволов SonicWall и других решений, была создана для предоставления вредоносному коду различных сред, в которых можно безвредно разрушать возникающие угрозы, не нарушая работу самой сети.

Запатентованная SonicWall технология глубокой проверки памяти в режиме реального времени (RTDMI™), входящая в состав Capture ATP, использует проверку памяти, отслеживание инструкций ЦП и возможности машинного обучения, чтобы с каждым разом всё более и более эффективно распознавать кибератаки, которых раньше никто в индустрии кибербезопасности не видел. (включая угрозы, которые не проявляют злонамеренного поведения и скрывают своё вредоносное назначение с помощью шифрования). Это атаки, которые традиционные песочницы, скорее всего, пропустят.

RTDMI способен находить вредоносное ПО, основанное на различных методах обхода — часто это варианты существующих вредоносных программ, которые были скрыты, переупакованы или перекомпилированы, чтобы избежать обнаружения всеми существующими в отрасли средствами.

А поскольку RTDMI может обнаруживать вредоносный код или данные в памяти в режиме реального времени во время выполнения задач разными устройствами заказчика, то эта технология не требует никакого вредоносного поведения системы для обнаружения угроз. Другими словами, наличие вредоносного кода может быть выявлено до того, как произойдет какое-либо вредоносное внедрение, что позволит быстрее вынести вердикт.

Лучше всего то, что он включает технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, RTDMI™ постоянно становится все более эффективным и действенным.

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Что такое тестирование ICSA Labs и как это работает?

Уже более двух десятилетий SonicWall участвует в независимых сторонних тестированиях, проводимых ICSA Labs, — независимым подразделени­­­ем Verizon.

Tестирование Advanced Threat Defense (ATD) ICSA Labs помогает выявлять новые угрозы, которые не обнаруживаются традиционными продуктами безопасности. Продукты различных поставщиков систем безопасности тестируются ежеквартально в течение как минимум трех недель.

В течение этого времени ICSA Labs подвергает передовые решения поставщиков для защиты от угроз сотням тестовых атак, состоящих из безобидных приложений, новых и малоизвестных угроз. Основное внимание уделяется тому, насколько эффективно решения поставщиков обнаруживают эти угрозы, сводя к минимуму количество ложных срабатываний.

О SonicWall

SonicWall предоставляет безграничную кибербезопасность в эпоху гиперраспределения и рабочей реальности в условиях мобильности и работы удаленно. Благодаря возможностям обнаруживать неизвестные угрозы, обеспечивать видимость в режиме реального времени и революционной экономике, SonicWall устраняет пробелы в сфере кибербезопасности для предприятий, правительств и компаний малого и среднего бизнеса по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sonicwall.com

Компания ASBIS – официальный дистрибьютор и поставщик

решений SonicWall в Азербайджане:

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