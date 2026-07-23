Honor объявил о ребрендинге на фоне развития ИИ-экосистемы

Компания Honor объявила о ребрендинге, который должен подчеркнуть переход от отдельных продуктов к единой экосистеме ИИ-устройств. Текстовую часть логотипа дополнили графическим знаком, а для фирменного голубого цвета выбрали более яркий оттенок PANTONE 2193C. Также заменили слоган — с Go Beyond (Выходи за рамки) на Dare to Be (Осмелься быть собой).

По данным компании, стратегия Honor Alpha Plan и стратегия AHI (Augmented Human Intelligence — симбиоз углеродного и кремниевого интеллекта) вместе с запусками продуктов обеспечили в первом квартале 2026 года рост выручки на 25%. Honor стал единственным китайским производителем с положительной динамикой, значительным ростом доходов от зарубежных операций и занял второе место на мировом рынке в сегменте складных смартфонов.

Теперь Honor будет позиционироваться не как «производитель смартфонов», а как лидер в области ИИ-экосистем. Дальнейшее развитие экосистемы компания связывает с несколькими направлениями. В их числе — выпуск смартфона Honor Robot Phone, операционная система Agentic OS для взаимодействия с ИИ-агентами и система облачной вычислительной фотографии AiMAGE, которую компания развивает в партнерстве с производителем кинооборудования ARRI.