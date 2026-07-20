Dell по итогам I квартала 2026 года закрепил статус безоговорочного лидера на мировом рынке СХД

Согласно данным аналитического агентства IDC, по итогам первого квартала 2026 года компания Dell Technologies является безоговорочным лидером на мировом рынке внешних систем хранения данных (СХД). Доля рынка компании составила 31,2% при росте на 40,8% в годовом исчислении. Выручка Dell в этом сегменте превысила совокупный доход всех остальных игроков из пятерки мировых лидеров (NetApp, Everpure, Huawei и HPE). Аналитики связывают такой высокий результат с большим спросом на инфраструктуру для ИИ и успешной стратегией Dell по продаже серверов в связке с высокопроизводительными СХД.

При выборе корпоративных СХД клиенты теперь определяются не только исходя из объема и производительности, они хотят получить инфраструктуру, поддерживающую смешанные среды гипервизоров, конвейеры обработки данных для ИИ и более быстрое восстановление после кибератак без необходимости кардинальных архитектурных изменений. А благодаря простоте обновления платформа PowerStore продолжает пользоваться популярностью на рынке. Она дает возможность развивать инфраструктуру без принудительного перехода на новую систему, одновременно внедряя поддержку современных рабочих нагрузок. PowerStore объединяет вычислительные ресурсы и массивы All-Flash в единую программно-определяемую архитектуру, обеспечивая высокую скорость работы, автоматизацию на базе машинного обучения и адаптацию под любые задачи.

В сегменте частных облаков Dell ориентируется на предприятия, которые хотят как простоты эксплуатации, так и возможности выбора инфраструктуры. Благодаря платформам Dell Private Cloud и Dell Automation Platform клиенты могут развертывать облачные стеки Broadcom, Microsoft, Nutanix и Red Hat на дезагрегированной инфраструктуре Dell, а не быть привязанными к единственной HCI-модели.

Новая линейка СХД PowerStore Elite позиционируется как основа для хранения данных для организаций, которым необходимо консолидировать блочные и файловые данные, а также виртуальные машины и контейнеры на единой платформе.