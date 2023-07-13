Представлен телевизор Honor Smart Screen 5 с камерой на 50 Мп

Компания Honor представила телевизор Smart Screen 5, который будет предлагаться покупателям в двух вариантах диагонали экрана — 65 и 75 дюймов. Производитель отмечает наличие очень тонких рамок, занимающих всего 2% площади передней панели телевизора.

Новый телевизор получил LED-матрицу с разрешением 4K, стандартная кадровая частота составляет 144 Hz, но в специальном режиме она повышается до 240 Hz. Панель поддерживает яркость 300 нит, точность цветопередачи ∆E<2 и отображение 1,07 млрд. цветов. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка HDR10. Для эффективного улучшения качества изображения применяются фирменные технологии AI-PQ и AI-SR.

За производительность устройства отвечает процессор MediaTek MT9653, объемы оперативной и встроенной флеш-памяти – 3 и 32 Gb соответственно. Honor Smart Screen 5 подходит для поклонников игр — имеет специальный игровой режим и интерфейс HDMI 2.1. Телевизор оснащен фронтальной 50 Мп камерой, которая может пригодиться для захвата движений в играх и во время фитнес-тренировок. Работает новинка под управлением фирменной оболочки MagicOS.

Цена 65-дюймовой версии составляет $516, 75-дюймовой – $729. Предзаказ в Китае уже открыт, розничные продажи начнутся 20 июля.

Кроме телевизора, на прошедшей презентации Honor представил складной смартфон Magic V2, smart-часы Watch 4 и планшет MagicPad 13.

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