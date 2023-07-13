Еврокомиссия одобрила сделку Broadcom по приобретению VMware за $61 млрд

Европейская комиссия официально одобрила покупку компанией Broadcom разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware за $61 млрд. Как говорится в пресс-релизе ЕК, сделка была одобрена благодаря ряду уступок, предложенных Broadcom.

Сообщается, что предварительное исследование рынка, проведенное регулятором, показало, что, приобретя VMware, Broadcom могла ограничить рыночную конкуренцию в сфере поставок сетевых адаптеров, HBA-адаптеров FC и адаптеров хранения, что может привести к повышению цен, снижению качества продукции и замедлить внедрение инноваций. Углубленная проверка показала, что возможные проблемы с конкуренцией сохранятся лишь на некоторых рынках.

Таким образом, одним из условий одобрения Комиссией указанной сделки является обязательство Broadcom в предоставлении гарантированного доступа к «API, материалам, инструментам и технической поддержке», а также совместимости программного обеспечения VMware для виртуализации с конкурирующими аппаратными решениями на тех же условиях, на каких их будет использовать сама Broadcom. Обязательство будет действовать в течение следующих 10 лет и будет находиться под непосредственным контролем Европейской комиссии, а также под надзором «независимого доверенного лица».

Тем не менее, для закрытия сделки между Broadcom и VMware еще предстоит получить необходимые одобрения регуляторов в США и Великобритании.

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