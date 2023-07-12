Honor Watch 4: AMOLED-экран, eSIM, NFC и защита от воды за $139

Кроме складного смартфона Magic V2, компания Honor представила smart-часы Watch 4. Устройство получило 1,75-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 450х390 пикселей и частотой обновления 60 Hz. На выбор доступно более 400 циферблатов. Встроенная электронная SIM-карта (eSIM) позволяет использовать часы в автономном режиме даже без подключения к смартфону, отвечая на входящие звонки.

Honor Watch 4 получили трехъядерный процессор, который включает и отключает ядра в зависимости от нагрузки. Например, если часы сопряжены со смартфоном по Bluetooth, а экран не включен, то работает только одно ядро. А когда экран активируется, то второе ядро. Это важно для энергоэффективности и автономности. Есть встроенный накопитель на 4 Gb.

Часы поддерживают 97 режимов тренировок. Они могут вести мониторинг ЧСС и SpO2, следить за уровнем стресса, качеством сна и менструальным циклом. Есть поддержка спутниковой навигации: Beidou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, модуль NFC и защита от воды (5ATM). Автономность составляет 10 дней в режиме обычного использования, при использовании eSIM – более 3 дней. Заявлена совместимость с устройствами под управлением Android 9+ и iOS 11+.

Honor Watch 4 поступят в продажу в Китае 18 июля по цене $139.

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