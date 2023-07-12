Представлен планшет Honor MagicPad 13: 13-дюймовый экран 2,8К и 8 динамиков

Компания Honor сегодня представила вместе со складным смартфоном Magic V2 и smart-часами Watch 4 еще одну новинку – планшетный компьютер MagicPad 13. Его главной особенностью стал экран с большой диагональю.

MagicPad 13 оборудован 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2880х1840 пикселей, частотой обновления 144 Hz и яркостью до 700 нит. Экран занимает 90% площади фронтальной панели. Заявлена точность цветопередачи ∆E<1 и возможность отображения 100% цветовой палитры DCI-P3. MagicPad 13 получил 8 динамиков, 4 микрофона и имеет сертификат IMAX Enhanced. Есть поддержка фирменного стилуса Pencil 3, способного распознавать 4096 уровней нажатия с задержкой всего 2 мс.

Устройство построено на платформе Qualcomm Snapdragon 888, которая работает в связке с оперативной памятью до 16 Gb и накопителем емкостью до 512 Gb. За автономность отвечает аккумулятор на 10 050 мАч с поддержкой быстрой 66-ваттной зарядки. В качестве операционной системы используется Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2. Толщина планшета составляет 6,4 мм, вес – 660 гр. Задняя крышка планшета выполнена «под кожу».

Цены на Honor MagicPad 13: 8/256 Gb — $418, 12/256 Gb — $460, 16/512 Gb — $515. Стилус продается отдельно за $70.

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