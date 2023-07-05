spot_img
6 июля, 2023
ДомойТехнологииМониторыПредставлен игровой монитор Nubia Red Magic с 49-дюймовой панелью QD-OLED 240 Hz

Представлен игровой монитор Nubia Red Magic с 49-дюймовой панелью QD-OLED 240 Hz

Nubia Red Magic

Компания Nubia Technology представила еще одну новинку — изогнутый игровой монитор с матрицей QD-OLED от компании Samsung. Nubia Red Magic получил 49-дюймовый экран с разрешением 5120×1440 пикселей, соотношением сторон 32:9 и кадровой частотой 240 Hz. Кривизна — 1800R. Обеспечивается охват 99% цветового пространства DCI-P3. Заявленное время отклика матрицы составляет 0,03 мс. Поддерживаются технологии AMD Freesync и Nvidia G-Sync.

Есть порты USB Type-C с поддержкой USB PD мощностью 90 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и два встроенных динамика мощностью 5 Вт каждый. На задней стороне корпуса расположена настраиваемая RGB-подсветка. Цена и дата выхода монитора Nubia Red Magic пока не объявлены.

Также сегодня были представлены игровые флагманские смартфоны Red Magic 8S Pro и 8S Pro+ и игровой планшет Red Devil.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Игровой планшет Nubia Red Devil: экран 144 Hz, мощное железо и аккумулятор на 10 000 мАч
Следующая статья
Honor представил доступный смартфон X50
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,120ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»