Представлен игровой монитор Nubia Red Magic с 49-дюймовой панелью QD-OLED 240 Hz

Компания Nubia Technology представила еще одну новинку — изогнутый игровой монитор с матрицей QD-OLED от компании Samsung. Nubia Red Magic получил 49-дюймовый экран с разрешением 5120×1440 пикселей, соотношением сторон 32:9 и кадровой частотой 240 Hz. Кривизна — 1800R. Обеспечивается охват 99% цветового пространства DCI-P3. Заявленное время отклика матрицы составляет 0,03 мс. Поддерживаются технологии AMD Freesync и Nvidia G-Sync.

Есть порты USB Type-C с поддержкой USB PD мощностью 90 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и два встроенных динамика мощностью 5 Вт каждый. На задней стороне корпуса расположена настраиваемая RGB-подсветка. Цена и дата выхода монитора Nubia Red Magic пока не объявлены.

Также сегодня были представлены игровые флагманские смартфоны Red Magic 8S Pro и 8S Pro+ и игровой планшет Red Devil.

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