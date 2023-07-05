Игровой планшет Nubia Red Devil: экран 144 Hz, мощное железо и аккумулятор на 10 000 мАч

Кроме игровых флагманских смартфонов Red Magic 8S Pro и 8S Pro+, компания Nubia Technology представила игровой планшет Red Devil. Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе и получило «киберспортивный» экран и производительное железо.

Nubia Red Devil оборудован 10-битным 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей (249 ppi), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 144 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz и пиковой яркостью 600 нит. Коэффициент контрастности составляет 1500: 1, заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3. Производитель отмечает поддержку работы с игровой периферией, функции трансляции и разделения экрана (до трех окон), а также совместимость со стилусом Red Magic и магнитной клавиатурой.

В основе планшета лежит 4-нм процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с фирменной системой охлаждения ICE Magic Cooling System (общая площадь пластин 130 351 мм²). Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb.

Основная камера разрешением 13 Мп, фронтальная на 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт (до 50% за 24 мин, до 100% за 55 мин). Устройство получило поддержку 5G, WI-Fi 6, Bluetooth 5.2, четыре динамика и три микрофона. Габариты составляют 279,68 x 181,91 x 6,5 мм, вес -605 гр. Планшет работает на Android 13 с оболочкой RedMagic OS 8.0.

Цены на Nubia Red Devil в Китае: 12/256 Gb — $539, 16/512 Gb — $635.

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