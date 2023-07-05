Представлены игровые флагманы Nubia Red Magic 8S Pro и 8S Pro+

Компания Nubia Technology представила в Китае серию игровых флагманских смартфонов Red Magic 8S Pro, которая является небольшой модификацией линейки Red Magic 8 Pro. Модели Nubia Red Magic 8S Pro и 8S Pro+ получили те же экраны, те же камеры, аккумуляторы и зарядки. Отличия состоят в процессоре, памяти и новой оболочке RedMagic OS. Была переработана крышка корпуса, стекло которой теперь имеет текстуру фрезерованного металла, напоминающую CD-диск.

Nubia Red Magic 8S Pro и 8S Pro+ оснащены плоским 6,8-дюймовым OLED-экраном разрешением 2480 x 1116 пикселей, с кадровой частотой 120 Hz, дискретизацией сенсорного слоя 960 Hz, и частотой ШИМ-затемнения 1440 Hz. Яркость достигает 1300 нит. Защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5. Есть поддержка технологии DC Dimming. Обеспечивается охват 100% цветового пространства DCI-P3. За счет тонких рамок дисплей занимает 97,3% площади корпуса. Сканер отпечатков пальцев седьмого поколения расположен в экране. Он также позволяет определять ЧСС.

Смартфоны построены на базе процессора Snapdragon 8 Leading Version с частотой суперядра 3,36 GHz, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. За отвод тепла отвечает продвинутая система охлаждения с вентилятором ICE 12.0. Также есть кулер с RGB-подсветкой, вращающийся с максимальной частотой 20 000 об/мин. По заявлению производителя, смартфон набрал 1 713 658 баллов в AnTuTu при текущем рекорде в 1 304 945 баллов. Red Magic 8S Pro+— первый в истории смартфон, который предлагается в конфигурации с 24 Gb ОЗУ и 1 Tb ПЗУ.

В тройную основную камеру входят датчики на 50 Мп (Samsung GN5, 1/1,57″), 8 Мп (широкоугольная, угол обзора 120 градусов) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера с разрешением 16 Мп расположена под экраном. Nubia Red Magic 8S Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, а 8S Pro+ — АКБ на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 165 Вт, позволяющей восполнить энергию до 100% за 14 мин. На боковой грани имеются сенсорные триггеры с частотой считывания касаний 520 Hz (время отклика 7,4 мс). Кроме того, есть два вибромотора в разных частях устройства.

Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики с DTS:X Ultra, аудиоразъем 3,5 мм и 3 микрофона. В качестве OC используется Android 13 с оболочкой RedMagic OS 8.0. Габариты и вес: 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, 228 гр (Red Magic 8S Pro), 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, 230 гр (Red Magic 8S Pro+).

Цены на Nubia Red Magic 8S Pro:

8/128 Gb — $550;

8/256 Gb — $607;

12/256 Gb — $663;

12/512 Gb — $759;

12/256 Gb (Transparent Edition) — $690;

12/512 Gb (Transparent Edition) — $787.

Цены на Nubia Red Magic 8S Pro+:

16/256 Gb — $759;

16/512 Gb — $801;

16/256 Gb (Transparent Edition) — $787;

16/512 Gb (Transparent Edition) — $828;

16 Gb/1 Tb — $967;

24 Gb/1 Tb — $1036.

Продажи в Китае начнутся 11 июля.

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