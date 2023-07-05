Honor представил доступный смартфон X50

Компания Honor представила новый смартфон X50 — юбилейную модель с начинкой флагмана. Аппарат получил экран-водопад, который по словам производителя не боится ударов, а сам смартфон «с десяти сторон устойчив к падениям». Honor X50 позиционируется как первый в мире смартфон, прошедший сертификацию SGS (Швейцария). Диагональ OLED-экрана составляет 6,78 дюйма, разрешение — 1,5K (2652×1200 пикселей), кадровая частота — 120 Hz, ШИМ — 1920 Hz. Пиковая яркость достигает значения 1200 нит. Обеспечивается охват 100% DCI-P3.

В основе устройства лежит 4 нм процессор Snapdragon 6 Gen 1, который работает в паре с оперативной памятью до 16 Gb и флеш-памятью до 512 Gb. Основная камера двойная, с датчиками на 108 Мп 9Samsung HM6, 1/1,67″, f/1.75, EIS) и 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0) расположена в отверстии по центру экрана.

Емкость аккумулятора составила 5800 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. По словам производителя, смартфон сможет работать до 20 часов автономно в режиме просмотра видео или до 9 часов в режиме игр. Предусмотрена защита от влаги по стандарту IP53. Также аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 5 (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS и экранный сканер отпечатков пальцев. Модуля NFC и стереодинамиков нет. На смартфон установлена операционная система Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1.1. Габариты составляют 163,6 x 75,5 x 7,98 мм, вес – 185 гр.

Цены на Honor X50:

8/128 Gb — $193;

8/256 Gb — $221;

12/256 Gb — $248;

16/512 Gb — $276.

На китайские прилавки смартфон поступит 14 июля в четырех расцветках корпуса: синей, градиентной и черной из стекла и оранжевой из эко-кожи.

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