Основатель компании OpenAI запустил криптовалюту Worldcoin

Основатель компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), создавшей чат-бот ChatGPT, запустил собственную криптовалюту Worldcoin.

Криптовалюта работает на блокчейне, который требует подтверждения личности путем сканирования сетчатки глаза. После процедуры можно будет получить токен Worldcoin бесплатно. Эмитент Worldcoin намерен сохранять около 20% всех выпущенных токенов у себя.

Технология идентификации называется World ID — это цифровой паспорт, который позволяет подтвердить, что пользователь является реальным человеком, сохраняя при этом его анонимность. Для сканирования сетчатки проект открывает специальные площадки в разных городах и странах.

На первом этапе технология будет доступна в 35 городах в 20 странах. Из-за давления регуляторов токен на начальном этапе недоступен в США. Американские контролирующие органы опасаются, что криптовалюта будет использоваться для спекуляций и мошенничества.

Криптостартап Worldcoin был основан в 2019 году Альтманом и его партнером Алексом Блания. Ранее стартап представил устройство под названием Orb для сканирования радужной оболочки глаза, которое позволит верифицировать владельцев созданной им криптовалюты.

Альтман привлек уже около $250 млн. инвестиций в проект Worldcoin. В него вложились венчурная фирма Khosla Ventures, криптофонд Andreessen Horowitz, интернет-предприниматель Рейд Хоффман, основатель потерпевшей крах криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид и другие.

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