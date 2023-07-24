В Азербайджане впервые пройдет Critical Infrastructure Defense Challenge — CIDC-2023

С 26 по 27 октября 2023 года в бакинском Конгресс-центре пройдет Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 (CIDC-2023), организованное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности Азербайджана. Участие в CIDC-2023 примут локальные и зарубежные компании, представители государственного и частного секторов, специалисты из финансовой и телекоммуникационных отраслей, студенты и эксперты в сфере информационной безопасности.

В рамках мероприятия впервые в Азербайджане будут проведены учения под названием «Кибервойна», целью которых станет повышение уровня защиты виртуальных критических информационных систем от кибератак, а также получение опыта управления информационными системами в кризисных ситуациях. В ходе «Кибервойны» команды из 3-5 человек должны будут обеспечить безопасность своих виртуальных информационных систем от имитируемых кибератак.

Кроме этого соревнования в рамках CIDC-2023 пройдет конференция по кибербезопасности, будут организованы панельные дискуссии, бесплатный тренинг под названием «Hack The Future» с целью повышения квалификации участников, а также пройдет выставка решений в сфере кибербезопасности. Соревнования CIDC-2023 будут транслироваться в прямом эфире по телевидению в формате шоу. Призовой фонд соревнований составляет 30000 манатов!

Все желающие принять участие в выставке, которая привлечет по предварительным данным более 1000 посетителей, в качестве спонсоров, могут обратиться к директору Центра реагирования на компьютерные инциденты (CERT) Туралу Мамедову. Получить подробную информацию и зарегистрироваться в качестве участника CIDC-2023 можно на сайте мероприятия по ссылке https://cidc.gov.az.