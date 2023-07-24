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25 июля, 2023
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Электронная библиотека «Bookmate» расширяет возможности для незрячих людей

Bookmate

Приложение электронной библиотеки «Bookmate» теперь в полноценном режиме поддерживает работу со скринридерами — программами экранного доступа, которые зачитывают вслух содержимое экрана. Чтобы скринридер корректно воспроизводил интерфейс, необходима специальная разметка. В последней версии приложения для Android и iOS размечены и подписаны все значимые элементы: кнопки, разделы и другие объекты, которые влияют на взаимодействие с сервисом. Повторяющиеся элементы сгруппированы. Например, если на первых страницах книги ее название и имя автора встречаются несколько раз подряд, скринридер не будет дублировать информацию.

Аудиокниги собраны на «Bookmate» в отдельном разделе. Если у книги нет аудиоверсии, незрячие пользователи могут послушать ее через системный скринридер. Всего на текущий момент в каталоге «Bookmate» собрано более 200 тысяч электронных и аудиокниг. Отметим, что электронная библиотека «Bookmate» также предоставляет возможность получить доступ к книгам в электронном формате и на азербайджанском языке. В нашей стране приложение может быть подключено через официальный сайт лидирующего оператора мобильной связи Azercell и приложение «Kabinetim», а также через мобильные приложения «ABB Mobile» и «Umico».

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