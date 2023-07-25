OPPO K11: камера с топовым датчиком Sony IMX890 и OIS, зарядка 100 Вт и цена от $251

Компания OPPO представила в Китае смартфон среднего ценового сегмента K11. Особенность модели состоит в наличии датчика Sony IMX890, который используется во флагманских смартфонах.

OPPO K11 оснащен плоским 6,7-дюймовым OLED-дисплеем производства BOE с разрешением 2412×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и частотой дискретизации сенсора 240 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Hz. Максимальная яркость достигает 1100 нит. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 782G, за охлаждение которого отвечает испарительная камера площадью 4129,8 мм2. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

Основная камера включает следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX890, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольный объектив) и 2 Мп (макромодуль). Производитель отмечает высокое качество портретных снимков с эффектом размытия, высокую скорость распознавания движущихся сцен, а также поддержку технологии снижения уровня шума на ночных кадрах. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Такого нет во многих флагманах текущего года. Батарея заряжается целиком за 26 мин. Также есть поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чип NFC, мощный вибромотор, два стереодинамика, ИК-излучатель и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Работает смартфон под управлением Android 13 с интерфейсом ColorOS.

Цены: 8/256 Gb — $251, 12/256 Gb — $277, 12/512 Gb — $349. OPPO K11 в черном и голубом цветах корпуса уже поступил в продажу в Китае.

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