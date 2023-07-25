Завтра Apple прекращает поддержку сервиса My Photo Stream (Мой фотопоток)

Компания Apple с 26 июля 2023 года полностью прекратит поддержку бесплатного сервиса My Photo Stream (Мой фотопоток), с помощью которого пользователи могли просматривать свои снимки на разных устройствах. В этот же день фотографии, сохраненные в сервисе «Мой фотопоток», будут удалены.

«My Photo Stream — это отдельная служба от iCloud Photos. В дальнейшем iCloud Photos станет наилучшим способом безопасного хранения фотографий и видеозаписей в iCloud, а также синхронизации на всех ваших устройствах. Если на всех ваших устройствах уже включена функция iCloud Photos вам больше ничего не нужно делать — ваши фотографии уже отправлены и сохранены в iCloud», — говорится на странице службы поддержки Apple.

В связи с прекращением поддержки сервиса, Apple рекомендует пользователям следующее:

Проверьте, используете ли вы iCloud Photos на всех своих устройствах;

Если нет, то сохраните фотографии, находящиеся в настоящее время в My Photo Stream на свое устройство;

При желании настройте iCloud Photos.

«Мой фотопоток» — это служба iCloud, которая была запущена в 2011 году. Функция загружает изображения за последние 30 дней и отображает их на других устройствах. «Мой Фотопоток» хранит лишь до 1000 снимков, из-за чего некоторые файлы могут не отобразиться. При этом оригиналы хранятся только на одном гаджете, на который они были сделаны, а на других качество снижается за исключением Windows и Mac. Для синхронизации используется iCloud, поэтому если функция включена на разных устройствах с одним Apple ID, то фото и видео будут отображаться на них в отдельном одноименном альбоме.

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