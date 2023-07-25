Solidigm представил серверные SSD емкостью до 61,44 Tb

Компания Solidigm, созданная южнокорейской Sk Hynix на основе выкупленного у Intel подразделения по производству микросхем флеш-памяти, представила новую линейку твердотельных накопителей D5-P5336, которая включает модели емкостью до 61,44 Tb. Это рекордный показатель для SSD с интерфейсом PCIe 4.0. Устройства серии D5-P5336 позиционируются производителем в качестве накопителей для построения СХД высокой плотности и решения задач с интенсивным считыванием данных.

Накопители поставляются в трех форм-факторах: U.2/U.3 15 мм, EDSFF E3.S 7,5 мм и E1.L 9,5 мм. Линейка включает модели емкостью от 7,68 до 61,44 Tb. D5-P5336 — это первый в мире твердотельный накопитель с памятью QLC, обеспечивающий скорость последовательного чтения 7 ГБ/с и скорость последовательной записи 3,1 ГБ/с. Параметры произвольного чтения и записи находятся на уровне 1,05 млн. и 38 тыс. операций в секунду при использовании блоков размером в 4 Kb соответственно.

Другой важной отличительной особенностью устройств является высокий показатель PBW (Petabytes Written; суммарный объем данных в петабайтах, которые гарантированно можно записать на накопитель) – одна из характеристик, определяющих надежность накопителя. У флагманской модели вместимостью 61,44 Tb этот показатель составляет 65 – в 2,3 раза больше по сравнению с 15-терабайтным Micron 7540 Pro, устройством сопоставимого класса.

На данное время накопитель доступен в форм-факторе E1.L объемами 15,36 и 30,72 Tb. Версия объемом 61,44 Tb в форм-факторах E1.L и U.2 должна появиться в конце года, а в 2024 году выйдет версия E3.S объемом 30,72 Tb.

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