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6 июля, 2023
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OnePlus Nord Buds 2r: защита IP55 и поддержка Dolby Atmos за $26

OnePlus Nord Buds 2r

Кроме смартфона Nord 3 компания OnePlus представила новые TWS-наушники Nord Buds 2r. Гарнитура оснащена 12,4-мм драйверами с титановым напылением, модулем Bluetooth 5.3, поддерживает кодеки AAC и SBC и технологии Dolby Atmos и Dirac. Наушники получили массив из четырех микрофонов (по два в каждом). Есть от пыли и воды по стандарту IP55.

С помощью мобильного приложения HeyMelody можно изменить настройки эквалайзера. Заявленное значение задержки звука составляет не более 94 мс.

Производитель говорит о 38 часах автономной работы с учетом использования зарядного кейса – это очень неплохой показатель для бюджетной модели. Сами наушники могут проработать до 8 часов.

Цена OnePlus Nord Buds 2r на китайском рынке составляет $26.

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