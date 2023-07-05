Представлен OnePlus Nord 3 с флагманским процессором Dimensity 9000

Компания OnePlus представила сегодня новый смартфон серии Nord. Модель Nord 3 получила 6,74-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2772 х 1240 пикселей, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Hz и ШИМ частотой — 1440 Hz. Максимальная яркость достигает 1450 нит. Заявлены охват 100% DCI-P3, 100% sRGB и поддержка HDR10+.

Смартфон построен на базе 4 нм процессора MediaTek Dimensity 9000. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. В основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX890, 1/1,56″, f/1.8, автофокус, угол обзора 81 гр, OIS+EIS), 8 Мп (широкоугольная, 1/4″, f/2.2, фиксированный фокус, угол обзора 112 гр) и 2 Мп (макро, OmniVision OV02B10, 1/5″, f/2.4, минимальное фокусное расстояние 4 см, угол обзора 89 гр). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (S5K3P9SP04, f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой 80-ваттной зарядки. Производитель заверят, что на полную зарядку уходит всего около получаса. Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и стереодинамики. Есть физический переключатель режимов звука. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Используется операционная система Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.1. Габариты и вес составляют: 162,6 х 75,1 х 8,1 мм и 193,5 гр.

OnePlus Nord 3 будет предложен на европейском рынке в серой и зеленой расцветках корпуса. Цены: 8/128 Gb – 449 евро, 16/256 Gb – 549 евро. Предзаказ стартует сегодня, а продажи начнутся 12 июля.

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