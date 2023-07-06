Опубликован геймплейный трейлер Jagged Alliance 3 с богатым арсеналом оружия

Компании THQ Nordic с Haemimont Games опубликовали геймплейный трейлер игры Jagged Alliance 3. Ролик посвящен обширному оружейному арсеналу, доступному подконтрольным игроку наемникам и необходимому для освобождения вымышленной страны Гранд-Чиен.

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В игре будет много видов оружия: пистолеты, дробовики, автоматы, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки, гранатометы, минометы и так далее. Также на оружие можно устанавливать обвесы.

Разработчики обещают пошаговые бои, драматичный сюжет, открытый мир, более 40 озвученных наемников, онлайновый кооператив и поддержку модов вскоре после релиза.

Jagged Alliance 3 выйдет на PC (Steam) 14 июля.

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