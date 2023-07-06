Программа Corporates to Startups доступна для стартапов из Азербайджана

Первая программа Corporates to Startups с несколькими партнерами стартует для стартапов Беларуси и стран СНГ. Несколько передовых в своих сегментах компаний выступят в качестве партнеров и экспертов в новой C2S программе, организованной командой Fin&Tech Hub.
В числе партнеров программы:
- Автохолдинг «Атлант-М»;
- Рекламное агентство с экспертизой в брэндинге и креативе AIDA Pioneer, №3 независимое агентство Европы;
- Команда разработчиков банковского и телекоммуникационного программного обеспечения Aterise;
- Организаторы отраслевых выставок и конкурсов, а также создатели IoT Community Belarus Деловые медиа;
- Fashion Tech Hub — форум, объединяющий технологии и моду, созданный Belarusian Fashion Week.
В ходе программы стартапы спроектируют пилотный выпуск, увеличат выручку, нарастят клиентскую базу и смогут получить инвестиции, выйти на новые рынки и т.д.
Команда Fin&Tech Hub, выступившая организаторами, имеет более 15 лет опыта работы со стартапами. За плечами Fin&Tech Hub создание программы корпоративных инноваций в партнерстве с «Белгазпромбанком», и работа с такими гигантами рынка, как «Уралхим» и «Магнит», «МТС», «Сбербанк», «Татхим» и т.д.
Для участия в программе стартапы должны иметь решения одной из следующих тематик:
- FinTech,
- MarkTech или AdTech,
- FashionTech,
- промышленность, строительство или агробизнес,
- IoT и другие.
Программа продлится до марта 2024 года. По окончании программы стартапы смогут продолжить работу с компаниями-партнерами в удобном для обоих формате. Подать заявку можно по этой ссылке: https://fth.by/#reg.