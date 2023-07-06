Программа Corporates to Startups доступна для стартапов из Азербайджана

Первая программа Corporates to Startups с несколькими партнерами стартует для стартапов Беларуси и стран СНГ. Несколько передовых в своих сегментах компаний выступят в качестве партнеров и экспертов в новой C2S программе, организованной командой Fin&Tech Hub.

В числе партнеров программы:

Автохолдинг «Атлант-М»; Рекламное агентство с экспертизой в брэндинге и креативе AIDA Pioneer, №3 независимое агентство Европы; Команда разработчиков банковского и телекоммуникационного программного обеспечения Aterise; Организаторы отраслевых выставок и конкурсов, а также создатели IoT Community Belarus Деловые медиа; Fashion Tech Hub — форум, объединяющий технологии и моду, созданный Belarusian Fashion Week.

В ходе программы стартапы спроектируют пилотный выпуск, увеличат выручку, нарастят клиентскую базу и смогут получить инвестиции, выйти на новые рынки и т.д.

Команда Fin&Tech Hub, выступившая организаторами, имеет более 15 лет опыта работы со стартапами. За плечами Fin&Tech Hub создание программы корпоративных инноваций в партнерстве с «Белгазпромбанком», и работа с такими гигантами рынка, как «Уралхим» и «Магнит», «МТС», «Сбербанк», «Татхим» и т.д.

Для участия в программе стартапы должны иметь решения одной из следующих тематик:

FinTech,

MarkTech или AdTech,

FashionTech,

промышленность, строительство или агробизнес,

IoT и другие.

Программа продлится до марта 2024 года. По окончании программы стартапы смогут продолжить работу с компаниями-партнерами в удобном для обоих формате. Подать заявку можно по этой ссылке: https://fth.by/#reg.