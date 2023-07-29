Meta планирует наполнить метавселенную Horizon Worlds играми

VR-платформа Meta Horizon Worlds представляет собой цифровую площадку для пользователей, которые ищут игр и общения с другими людьми. Число ежемесячно активных пользователей на данное время составляет менее 200 тыс. Компания решила переработать платформу, расширив на ней ассортимент игровых приложений. Перезапуску метавселенной Horizon Worlds должна поспособствовать новая игровая студия виртуальной реальности Ouro Interactive, которая займется выпуском собственных VR-игр, говорит вице-президент Meta по метавселенной Вишал Шах (Vishal Shah). Благодаря чему, Meta намерена существенно расширить аудиторию.

Журналисты, участвовавшие в тестировании новых игр Meta, отмечают, что студия применяет передовые технологические достижения. Первая игра студии под названием Super Rumble дебютировала накануне. Разработчик существенно улучшил в ней графику по сравнению с другими играми в Horizon Worlds. Проект оценили как «привлекательный и захватывающий».

Кроме того, Meta также инвестирует в генеративные ИИ-инструменты, чтобы рядовые пользователи, не обладающие навыками профессионального 3D-рендеринга, имели больше возможностей заниматься чем-нибудь в метавселенной. Для увеличения аудитории метавселенной, также планируется мобильная версия Horizon Worlds. Но сроки реализации этой идеи еще не определены. Когда выйдет мобильная версия Horizon Worlds, приложение станет связующим звеном между смартфонами и VR-гарнитурами семейства Quest.

Нужно отметить, что направление метавселенной на сегодняшний день приносит одни убытки. Только за последний квартал чистый убыток профильного подразделения Reality Labs составил $3,7 млрд, а за полтора года превысил $21 млрд. Сама Meta признает, что предполагает еще большие финансовые потери, но несмотря на это, собирается развивать это направление и дальше. В то время, как другие компании сворачивают свои проекты виртуальных миров на фоне угасающего интереса потребителей.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az