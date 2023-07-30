Зачем нам цифровизация образования?

В начале давайте проведем четкую границу между цифровизацией образования и дистанционным онлайн-образованием. Многим кажется, что переход на дистанционное образование уже означает цифровизацию образования. Но само понятие цифровизации гораздо шире. Оно означает использование различных программ, приложений и других цифровых ресурсов для электронного обучения как удаленно, так и непосредственно в школе или вузе. Кроме того, цифровизация касается не только учебных процессов, но и организационных. Например, те же электронные дневники и журналы, а также возможность написать учителю электронное сообщение вместо того, чтобы звонить или приходить в школу лично, — это тоже элемент цифровизации.

Безусловно, цифровизация образования стала особенно заметной после начала пандемии. Школы и вузы вынужденно перешли на дистанционное обучение. Но на самом деле процессы цифровизации начались гораздо раньше. Использование цифровых средств в образовании — мировой феномен, и о масштабах явления свидетельствует хотя бы размер рынка образовательных цифровых технологий (EdTech). Так, по оценке Всемирного экономического форума, к 2025 году он достигнет 342 млрд. долларов. Задумайтесь, только на одной платформе Coursera в прошлом году училось онлайн 100 млн. слушателей.

Цифровизация образования в Азербайджане уже прошла несколько стадий. И на каждой под этим термином подразумевали разные процессы:

Первая волна цифровизации охватила последнее десятилетие XX века и была направлена на развитие компьютерной грамотности. Она включала в себя появление в школах и вузах первых компьютерных классов.

Второй этап, стартовавший в начале XXI века, запустил внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий. Цифровые устройства и форматы стали использоваться не только на занятиях по информатике.

На текущем этапе речь уже идет непосредственно о цифровой трансформации, подразумевающей применение цифровых технологий во всех процессах в образовании.

Современный этап цифровой трансформации образования затрагивает множество аспектов, окончательно переводя традиционные подходы к обучению на новые рельсы. Давайте попробуем разобраться, почему образованию во всем мире стала необходима такая трансформация, а также какие у нее есть плюсы и минусы.

Почему в образование внедряются цифровые технологии?

С тем, что в наш век образование уже невозможно без цифровизации, согласны многие эксперты. Хотя бы потому, что цифровая интернет-среда становится неотъемлемой частью нашей жизни, облегчая многие процессы. Использование цифровых инструментов — не вопрос моды, а насущная необходимость. Как в XV веке на сферу образования повлияло изобретение книгопечатания (до этого из-за большой дороговизны рукописных книг самым распространенным способом получения и распространения знаний были живые лекции), сегодня так же меняют образование и цифровые технологии. И как тогда речь шла о появлении новых возможностей и новых инструментов, так и сейчас.

Когда-то люди писали исключительно от руки, потом появились печатные машинки, затем — компьютеры с текстовыми программами. Когда-то обсуждать что-то с другим человеком, находящимся на большом расстоянии, можно было исключительно в письмах, потом появились телеграф и телефон, а затем и интернет с его многочисленными возможностями. Все это во многом соответствует понятию промышленных революций. Первая промышленная революция произошла с изобретением парового двигателя, который подтолкнул механизацию производства и развитие железнодорожного транспорта, что, в свою очередь, стало причиной бурного роста фабрик и заводов в конце XVIII века. Технической причиной второй промышленной революции в конце XIX — начале ХХ века стало изобретение электричества и двигателя внутреннего сгорания. Появились новые производственные технологии, телеграф и телефон, автомобили, люди в отдаленных регионах смогли быстро обмениваться сообщениями, и передвижение между городами ускорилось. Наконец, вторую половину ХХ века, когда появились цифровые технологии и начался рост электроники, телекоммуникаций и распространение персональных компьютеров, принято называть третьей промышленной революцией.

Считается, что развитие интернета положило начало новой промышленной революции — четвертой. От нее ожидают роста технологий на основе искусственного интеллекта, больших данных, нейросетей, дополненной реальности, интернета вещей и т.д. Все эти революции в той или иной мере сказывались и на образовательных процессах. Было бы очень странно, если бы, несмотря на произошедшие технологические перемены, занятия в школах и университетах по-прежнему проходили при керосиновых лампах и учащиеся писали бы перьями, окуная их в чернила. Точно так же неестественно сейчас было бы отказываться от возможностей цифровых технологий.

При всей своей консервативности школы и вузы все-таки должны соответствовать обществу вокруг. Выпускник школы и тем более вуза должен быть подготовлен к жизни в современном мире, а цифра сегодня плотно вошла во все сферы жизни и работы. С другой стороны, ученики к начальной школе уже знакомы с цифровыми технологиями, и каждое новое поколение все глубже бывает погружено в цифровую среду. Поэтому образовательным системам уже сейчас приходится приспосабливаться к повседневным привычкам учеников. А многие эти привычки — цифровые.

Но цифровизация образования не означает, что электронные инструменты заменят собой всю образовательную среду и тем более учителей. Против этого свидетельствуют результаты различных исследований. Форматы, когда обучение строится офлайн и частично онлайн, оказываются, как правило, эффективнее и полного дистанционного образования, и абсолютного отказа от современных цифровых инструментов. А практика показывает, что качественное образование всегда подразумевает живой опыт взаимодействия с учителем и соучениками. Онлайн-курс без всякой обратной связи или скучная лекция, после которой никто не задает вопросы, приносят одинаково мало пользы.

Какую пользу может дать цифровизация в образовании?

Эффективность цифровых технологий в образовании сегодня подтверждена, как минимум, в следующих основных направлениях:

Как и во всех остальных сферах, цифровизация в образовании упрощает организационные задачи. В школьном электронном дневнике удобнее фиксировать и передавать информацию, например, от учителя родителям ученика и наоборот, а современные инструменты для вузов позволяют составить индивидуальное расписание для каждого из тысяч студентов.

Цифровизация делает образование удобнее для школьников и студентов. Так, возможности гибридного обучения, когда часть учащихся находится в аудитории с преподавателем, а часть подключается дистанционно из дома, позволяют школьникам и студентам не пропускать занятия, когда они не могут посетить их физически, например, из-за болезни. Возможности смешанного обучения, когда наряду с обычным форматом занятий в классе используются цифровые технологии, помогает сделать обучение более индивидуализированным. Кроме того, на полных онлайн-программах можно учиться и сдавать экзамены, физически находясь где угодно.

Онлайн дает доступ к гораздо более широкому спектру образовательного контента, чем обычный формат. Крупные онлайн-платформы, на которых размещены массовые курсы ведущих университетов мира, позволяют человеку из любой точки мира прослушать их лекции. До появления подобных платформ такая возможность была лишь у студентов соответствующих вузов, но не у всех есть возможность туда поступить. Сейчас разные вузы могут включать в свои программы готовые курсы лекций других ведущих университетов.

В виртуальной среде можно отрабатывать реальные навыки в безопасной среде. Если сразу делать что-то полностью опасно, невозможно или очень дорого, как в случаях со студентами-медиками или будущими пилотами авиалайнеров, то на помощь приходят VR-технологии.

Обучение в цифровой среде позволяет собирать данные и анализировать их, чтобы потом улучшить образовательный процесс. Учебная аналитика — не только инструмент управления в рамках масштабных образовательных систем. Она вполне может быть полезна и учителю, который работает с несколькими классами. Есть примеры, когда специальное онлайн-тестирование позволяло учителям заметить в своем классе учеников, чьих трудностей или, наоборот, успехов они раньше не видели. А техника в этом смысле беспристрастна.

Получается, что цифровизация — это не замена традиционного формата образования, в котором есть преподаватель и живое взаимодействие с ним. Это, с одной стороны, является альтернативой традиционному формату, а с другой — подспорьем для него, предоставляющим новые удобные инструменты.

Как цифровизация связана с неформальным образованием?

Стоит признать, что цифровизация в коммерческом сегменте образования развивалась в последние годы гораздо быстрее государственных школ и вузов. Но и тут не стоит переоценивать глубину технических новшеств. Даже некоторые руководители крупнейших компаний сферы EdTech считают, что онлайн-платформы всего лишь изменили способ доставки контента, но не перестроили образование фундаментально. Тем не менее обучение в онлайн-формате, с использованием цифровых платформ, тренажеров и симуляторов стало очень популярно и среди детей, и среди взрослых. Например, для дополнительного обучения взрослые чаще выбирают онлайн-, а не офлайн-курсы. Это удобно и позволяет учиться тем, у кого раньше не было такой возможности из-за занятости на работе. Корпоративное обучение, когда курсы для сотрудников выбирает работодатель, также повсеместно проводится с использованием цифровых технологий. Школьники чаще посещают дополнительные занятия все же в традиционном формате офлайн, но среди них тоже растет доля тех, кто пользуется услугами онлайн-репетиторов и онлайн-платформ.

Причины популярности EdTech просты. Прежде всего это возможность учиться по удобному графику удаленно. Кроме того, по умению привлекать аудиторию и делать образовательные продукты интересными индустрия EdTech опережает сектор традиционного образования.

Почему цифровизация встречает сопротивление?

Конечно, у цифровизации образования хватает реальных проблем. Недостаточно обеспечить, например, всех учителей и учащихся школ гаджетами, нужно еще и познакомить их с реальными возможностями цифровизации. Например, преградой для любых проектов в этой сфере становятся два цифровых разрыва:

У значительной части населения нет компьютеров или других необходимых для онлайн-обучения устройств и качественного интернет-соединения.

Людям без достаточного опыта использования интернета и цифровых ресурсов трудно учиться онлайн. Кто-то не знает о полезных возможностях цифровизации и использует смартфон только для развлечения, а кто-то, даже зная о таких возможностях, не может без посторонней помощи научиться работать с приложениями и программами.

Еще одна заметная проблема заключается в том, что педагогические правила и приемы обучения в цифровой среде сегодня только формируются. Та же цифровая дидактика — явление новое, и она лишь начинает развиваться. Эффективность онлайн-занятий и отдельных цифровых инструментов, различные аспекты влияния цифры на успехи учащихся исследуются прямо сейчас, а пока цифровое обучение можно назвать экспериментом. Кроме того, зачастую под видом цифровой трансформации происходит простая оцифровка вполне традиционных подходов. То есть не используется ни доступное разнообразие образовательного контента, ни возможности индивидуализации по интересам и способностям ученика, ни возможности, которые привносят в образовательный процесс новейшие технологии. Например, если преподаватель просто читает лекцию по видеосвязи, не понимая даже, сколько студентов слушает его на самом деле, а не занимаются в это время своими делами, это вряд ли стоит называть полноценной цифровизацией. Если оборудование закупается в школу, но не используется, это тем более не цифровизация.

Многие считают цифровизацию спорным процессом. Очевидно, что не любой цифровой инструмент — благо для обучения. Иногда неудачи в процессе внедрения технологии сводят на нет благие намерения. Но с другой стороны, безоговорочный отказ от цифровизации, например, до тех пор, пока все ее эффекты не будут исследованы, означал бы большие потери в образовании. Учителя и ученики потеряли бы множество интересных и удобных инструментов, выпускники не смогли бы развивать необходимые им в жизни навыки. Неприятие цифровизации, конечно, усугубляется и внутренними проблемами в реализации цифровых проектов. Иногда стратегии цифровизации пишутся формально и без учета потребностей учителей и учеников, когда на бумаге обеспеченность техникой одна, а в реальности — в несколько раз ниже, когда новые инструменты для образования подаются так, что преподаватели чувствуют недоверие к себе и обесценивание своего опыта.

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Элементы цифровизации уже затронули большую часть сегмента образования. Но внедрение любых инноваций — это всегда тернистый путь. Инициаторы часто сталкиваются с недовольством. Люди привыкают к определенной последовательности действий, а когда наступает пора изменений — задумываются, а нужно ли им вообще менять то, к чему они привыкли? Эффективная цифровизация возможна только при наличии проработанной стратегии и точного расчета собственных сил и экономических возможностей. Лишь тогда новые инструменты и технологии в образовании станут не проблемой, а простором для творчества и стремительного роста.